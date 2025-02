Začíná rekonstrukce obchodního domu Kotva. ‚Budovu musí vykostit a odstranit azbest,‘ říká expert

Přesně 50 let od otevření začíná v pondělí v Praze rozsáhlá rekonstrukce obchodního domu Kotva v centru města. Modernizace budovy se specifickým šestiúhelníkovým půdorysem má být hotová asi za dva roky. Kotva byla v době otevření pátým největším obchodním centrem v Evropě. „Je to originální stavba. Jediná další podobného typu u nás byl obchodní dům Ještěd v Liberci,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál historik architektury Zdeněk Lukeš. Rozhovor Praha 16:09 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodní dům Kotva | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V čem je tento obchodní dům z architektonického hlediska výjimečný?

Je výjimečný, protože byl ovlivněn japonským metabolismem, což byl architektonický styl, který se objevil v 60. letech a pak se rozšířil do světa – jsou to ty typické šestiúhelníky. Kompozice šestiúhelníků je sestavena tak, že je to bezesporu originální stavba. Napadá mě u nás jediná stavba v tomto typu, a to byl obchodní dům Ještěd v Liberci od architekta Masáka.

Obchodní dům Kotva je kulturní památkou. Jak zásadní tedy v tomto případě může rekonstrukce být, pokud je tedy nutná?

Rekonstrukce je určitě nutná už jenom proto, že je tam spoustu azbestu, který je potřeba odstranit. Takže se stavba musí doslova vykostit, nechat jenom skelet a následně znovu sestavit.

Nicméně se od roku 2019 jedná se o památku, jak jste uvedl, takže památkáři samozřejmě budou hlídat, aby tam nedošlo k výraznějším změnám vzhledu té stavby.

Praha na rozdíl třeba od Paříže není tak odvážná v tom smyslu, aby v historickém centru vznikaly moderní budovy. Bylo by možné takovou specifickou stavbu vybudovat v historické zástavbě ještě dnes?

Myslím si, že určitě ne na tomto místě, protože tam kdysi stál románský kostel, později přestavěný barokně a vzniklo tam tzv. Norbertinum, následně to byl ústav novoměstských šlechtičen. Čili jednalo se o velice významné památky.

Samozřejmě to jsou také velmi důležité terény i z archeologického hlediska, ale v 60. letech se to takto nebralo. Takže stavby, co tam stály, byly odstraněny a na jejich místě vznikl obchodní dům.