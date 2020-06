Zámek v Novém Městě nad Metují je na prodej. Podle Babiše by ho měl koupit stát

„Paní (generální) ředitelka NPÚ (Naďa) Goryczková si přála, abychom se tam zastavili. V Novém Městě nad Metují je zámek, který je kulturní památka a majitelé ho chtějí prodat a stát má předkupní právo. Je to iniciativa paní ředitelky, pana ministra kultury budu samozřejmě informovat,“ řekl novinářům Andrej Babiš před jednáním v Novém Městě nad Metují.

Zámek v Novém Městě patří potomkům šlechtického roku Bartoňů-Dobenínů. Nabízí dva prohlídkové okruhy a vstup do věže Máselnice.

Ročně ho navštíví okolo 22 tisíc lidí. Zahrada má ještě vyšší návštěvnost. V zimě od listopadu do konce března jsou prohlídky pro skupiny možné na objednání.

„Pokud je to kulturní památka a dědictví našich předků, tak by bylo asi dobré, aby ho stát pořídil a nestalo se, že to někdo koupí soukromě a bude to nepřístupné pro veřejnost,“ uvedl Babiš.