Žatec slaví dvouleté výročí jako památka UNESCO. Láká na tajemství svých půd i hudební program
Žatec a okolní chmelařská krajina už je druhým rokem památkou světového dědictví UNESCO. V sobotu se tak ve městě konají oslavy s bohatým kulturním programem. Lidé si mohou prohlédnout zrekonstruovanou budovu bývalé fabriky na výrobu kartonáže, kam se bude brzy stěhovat městský archiv, nebo odhalit tajemství žateckých půd. Na náměstí Svobody nebo ve dvoře muzea je pak čeká hudební program.
V budově někdejší továrny na kartonáž a papírové krabice Moritze Lüdersdorfa je k vidění nová kuželna a nachází se v ní také prostory městského archivu. Objekt město zrekonstruovalo za zhruba 60 milionů, z nichž polovinu pokryly státní dotace.
00:00 / 00:00
Žatec a jeho chmelařské okolí slaví druhý rok na seznamu UNESCO. Město otevřelo kuželnu a zve na koncerty
Prostory archivu září novotou a v říjnu se sem začnou stěhovat dokumenty. Návštěvníci si archiv a kuželnu mohou prohlédnout s odborným výkladem. Po části zrekonstruovaného objektu provedl velkou skupinu zájemců Jan Řimnáč, zatímco v nové kuželně se právě odehrával lítý souboj vrhačů koulí. „Moritz Lüdersdorf manufakturu koupil v roce 1873,“ vysvětluje.
Prohlídka pokračuje i do části, kam se začne na začátku října stěhovat městský archiv. „Za mnou můžete vidět, kde se bude nacházet badatelna. Tady je ještě v přízemí nalevo kancelář archivářek,“ popisuje Řimnáč.
‚Zápisem na seznam UNESCO to teprve začíná.‘ Manželé rekonstruují žatecký mlýn už 23 let
Číst článek
Rostoucí návštěvnost
„Žatecké oslavy kultury a krajiny nabízí lidem nespočet zážitků. Hlavní a nosné téma, na které lákáme už od počátku, je tajemství žateckých půd,“ říká ředitelka žateckého okresního muzea Eva Butková a vypichuje tak třešničku na dortu letošních oslav. Na půdách byly pro návštěvníky připravené živé obrazy.
Pro ředitelku je důležité, aby se lidé do města rádi vraceli. „Akcí bude ještě požehnaně,“ láká. Stejně tak důležité je to pro starostu Radima Laibla z hnutí ANO. Zapsání Žatce a chmelařské krajiny na seznam UNESCO tomu podle něj výrazně pomáhá.
„Mezi rokem 2023 a 2024 byl nárůst návštěvnosti nějakých 48 procent. Jsou to data od Chrámu chmele a piva,“ uvádí a naráží na loňský rok, kdy už město na seznamu UNESCO bylo. Na letošní data zatím radnice čeká.
Program oslav
V Žatci se v sobotu slaví téměř všude. Dohromady se ve městě nachází osmnáct budov a objektů, ve kterých mohou návštěvníci zažít něco mimořádného.
Umělá inteligence pomáhá s pěstováním chmelu. Aplikace radí zemědělcům jak a kdy zavlažovat
Číst článek
Na náměstí Svobody si děti mohou po celý den vyzkoušet tematická řemesla, jako je dlabání koryt, protloukání čepů či výroba šindelů. V osmnáct hodin pak začíná hudební program, který zahájí pocta Radimu Hladíkovi. Ve 20.45 vystoupení pokračuje koncertem Anny K.
Lidé se mohou také podívat do muzea nebo navštívit jeho dvůr, kde je chmelová dílna a stánek, kde si mohou udělat potisk tašek. Na Nerudově náměstí se od tří hodin odpoledne mohou vypravit na komentovanou prohlídku po sirných komorách a od čtyř hodin je tamtéž čeká dokumentární a pohybová performance.
Doprovodný program oslav pak umožní prohlídky například v Chrámu chmele a piva, evangelickém kostele a dalších objektech.