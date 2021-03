Zdeněk Svěrák slaví 85. narozeniny. Hned po nich vyrazí do práce, točí nový film

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel Zdeněk Svěrák začne v pondělí se synem, režisérem Janem Svěrákem, natáčet nový film. Kvůli tomu a vzhledem k protiepidemickým opatřením nechystá oslavu svých 85. narozenin, které připadají na neděli. „Asi si jenom připijeme s manželkou a 29. března už půjdu do práce, tak musím být svěží,“ přiblížil. Dárky k životnímu jubileu ale dostává, svůj přidal i Český rozhlas. Video Praha 11:32 28. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Celkově osmý film, na kterém spolupracuje se synem Janem, se bude jmenovat Betlémské světlo.

„Scénář napsal náš syn Jan podle mých tří povídek. Bude to taková komorní komedie, ve které hraju spisovatele Karla Šejnohu. Vlastně hraju sám sebe,“ přiblížil Zdeněk Svěrák.

Jeho ženu si pak zahraje Dana Kolářová. „Myslím, že obsazení se povedlo. Hlavní mileneckou roli hraje Tereza Voříšková Ramba a jejím partnerem bude Vojta Kotek,“ doplnil.

Zatím poslední snímek Po strništi bos otce a syna Svěrákových měl premiéru v roce 2017. V tuzemských kinech ho vidělo přes půl milionu diváků.

Největšího úspěchu dosáhli s Koljou, který získal krom jiného také Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996. Před pěti lety převzal Zdeněk Svěrák na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii.

Dárky pro Svěráka

Vydavatelství Supraphon připravilo ke Svěrákovu jubileu komplet bezmála čtyřiadvaceti hodin nahrávek z průběhu několika desítek let rozdělený do tří alb.

První dvě CD shromažďují povídky, které během let Svěrák publikoval v knižní podobě a pak je sám načetl. Tři z povídek čtou také Dana Kolářová a Libuše Šafránková. Třetí CD přináší to, co Svěrák vytvořil pro děti.

„Firma mi dala k narozeninám všechno, co jsem napsal a namluvil. A chtěli, aby se to jmenovalo Zdeněk Svěrák - Všechno. Jenže já jsem namítal, že to ještě není všechno, protože chci ještě něco napsat. Tak souhlasili s názvem Skoro všechno,“ popsal Svěrák.

Dalším dárkem k jeho narozeninám je nová kniha s názvem Povídky a jedna báseň, která vychází v nakladatelství Cosmopolis.

„Je to osm povídek a jedna několikastránková báseň ve volném verši, která nemá dokázat, že jsem básník, ale že jsem trochu jasnovidec. Protože v ní jsem v říjnu 1989 předpověděl listopad 1989, takže jsem jasnovidec s výhledem na jeden měsíc,“ podotkl Svěrák.

Co mu daroval rozhlas?

Vedle mnoha jiných ocenění Zdeněk Svěrák získal Zvláštní cenu AVA (Asociace vydavatelů audioknih) za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova. „Těší mě zvyšující se zájem o audioknihy, protože jsem bývalý rozhlasák, takže jsem trochu fanda mluveného slova a všechno, co jsem napsal, jsem také namluvil,“ podotkl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zdeněk Svěrák slaví 85. narozeniny. Poslechněte si reportáž Jiřího Štefla

Také od Českého rozhlasu dostal Svěrák jeden dárek, v pátek mu ho předal ředitel zpravodajství a moderátor Jan Pokorný. Dostal digitální rádio.

„To je jak pořád říkáte, abychom si to koupili, že to nemá šum. Takový větší květináč,“ komentoval to Svěrák s humorem sobě vlastním.

Zdeněk Svěrák je nerozlučně spjatý s Divadlem Járy Cimrmana, kde se v 60. letech minulého století objevila fiktivní postava nedoceněného českého génia Járy Cimrmana.

V osmdesátých letech - po úspěchu divadla - přišla také nabídka na natočení filmu Jára Cimrman ležící, spící. Režíroval ho Ladislav Smoljak. Svěrák, který napsal scénář, si všestranného genia také zahrál. Není to ale jediný filmový hit, ve kterém ztvárnil hlavní roli. Se synem Janem spolupracoval na snímcích jako Obecná škola, Vratné láhve nebo již zmíněném Koljovi.

Česko zpívá Není nutno

Když se řekne Zdeněk Svěrák, řadě lidí se vybaví i Jaroslav Ulíř. Hudební dvojice pro Československou televizi připravovala pořad Hodina zpěvu.

Češi loni v březnu společným zpěvem poděkovali všem, kteří pomáhají v boji proti šíření koronaviru. Z amplionů a z televize zněla píseň Není nutno, jejím spoluautorem je Svěrák.

Významné životní jubileum si připomíná například streamovací služba HBO GO, která nabízí výběr z jeho filmů. A fanoušci mu pak můžou na webu Českého rozhlasu Dvojka poslat k narozeninám přání.