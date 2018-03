Zemřel herec a dabér Vlastimil Bedrna. Svůj hlas propůjčil postavě Homera Simpsona

Ve věku 89 let zemřel herec a dabér Vlastimil Bedrna. Ve středu to oznámila jeho dcera Vlastimila Bedrnová. Známý byl hlavně jako dabér Homera Simpsona z kultovního amerického seriálu. Ve filmu a v televizi se objevil v desítkách epizodních rolí, v divadle pak hrál i velké charakterní postavy. Praha 12:23 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Vlastimil Bedrna | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vlastimil Bedrna si zahrál v pohádkách Princové jsou na draka, Což takhle svatba, princi? a mnoha dalších. Ve filmu a v televizi vytvořil desítky epizodních rolí.

V 89 letech zemřel Vlastimil Bedrna. Připomeňme si herce, který zářil na divadelních prknech i v televizi a svůj hlas propůjčil Homerovi Simpsonovi.

Nejvíc příležitostí ale dostal na divadelních prknech, třeba v Rokoku, které spoluzakládal. „To nebylo jednoduché, protože ve druhé polovině 50. let tam bylo skladiště látek, ty byly ale shnilé. Nakonec to byla taková brigádnická práce, že jsme jim vyklidili ten sálek a pak byla další práce, než nám to přiklepli,“ popisoval v minulosti.

V Rokoku se také Bedrna seznámil se svou druhou ženou Laďkou Kozderkovou. Spolu pak často vystupovali v televizních scénkách. Na společnou práci Vlastimil Bedrna rád vzpomínal:

„Mělo to tu výhodu, že jsme do studia přišli vždycky perfektně připravení a sehraní. Měli jsme už z domova texty přeříkané, doplněné o gagy a vlastní nápady. Netvořili jsme na zkouškách, ale doma. Výhodou při téhle práci je, když se partneři dobře znají a sedí si. A nám to s Laděnkou prostě ladilo.“

Stejná povaha jako Homer

Vlastimil Bedrna hrál ale i charakterní role, v Divadle Na Zábradlí třeba v bratrech Karamazových nebo Hrabalově Příliš hlučné samotě. Poslední angažmá pak měl v divadle Pod Palmovkou.

Největší popularitu ovšem Vlastimilu Bedrnovi zajistil dabing. Propůjčil svůj hlas Homerovi Simpsonovi. O své poslední roli mluvil už nemocný Vlastimil Bedrna v roce 2005, když přebíral cenu Františka Filipovského za celoživotní dílo v dabingu. „Dělám to rád, poněvadž je mi povahově podobný. Má rád pivo, děti, psy a kočky,“ vysvětlil tehdy.

S hereckou prací musel Vlastimil Bedrna skončit kvůli mozkové mrtvici, po které v roce 2002 částečně ochrnul.