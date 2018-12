Zemřel německý spisovatel Edgar Hilsenrath, autor groteskního románu Nácek a holič

„Edgar Hilsenrath nás opustil. Kdo si může nárokovat, že se na člověka dívá humorněji a s větším pochopením, než tento nezařaditelný autor? Děkujeme, Edgare, za vše, cos nám dal přečíst a zakusit,“ napsal na facebooku francouzský nakladatelský dům Le Tripode.

Edgar Hilsenrath se narodil roku 1926 v Lipsku do židovské obchodnické rodiny. V srpnu 1938 utekla jeho rodina před nacismem do ghetta v Rumunsku, kde žili jeho prarodiče. O tři roky později byl deportován do dalšího ghetta na Ukrajině, které v roce 1944 osvobodila Rudá armáda.

Zemřel nejčastěji překládaný spisovatel v historii Izraele. Amos Oz odešel v 79 letech obklopený rodinou Číst článek

Na konci druhé světové války se Hilsenrath vrátil do Rumunska, posléze odjel do Palestiny, odkud se vydal zpět do Evropy, kde dlouho pobýval v Lyonu. Nakonec se v roce 1951 usadil na celých 25 let ve Spojených státech. Tamějšímu prostředí se nikdy nepřizpůsobil, živil se náhodně a v němčině literárně zpracovával své zkušenosti.

Jeho první román Noc vyšel v roce 1964. Německý nakladatel se ale zalekl syrovosti textu a knihu krátce poté stáhl z pultů. Americký překlad knihy, který se na pultech objevil o dva roky později, se stal bestsellerem, jehož se prodalo na půl milionu výtisků.

V roce 1975 se Hilsenrath vrátil do Německa, kde stále platil za nežádoucího autora.

Za jeho mistrovské dílo bývá považován román Nácek a holič, který burleskním způsobem zachycuje holokaust. Kniha sklidila ve Spojených státech v roce 1971 velký úspěch, ale němečtí čtenáři si jej mohli v mateřském jazyce přečíst až o sedm let později. V mezičase se za Hilserathovo dílo postavili mimo jiné němečtí spisovatelé Heinrich Böll či Günther Grass.

Jako zavedený autor dostal Hilsenrath v roce 1989 prestižnější německou literární Cenu Alfreda Döblina za knihu Pohádka o poslední myšlence, v níž holokaust poměřuje s masakrem půldruhého milionu Arménů v roce 1915 Osmanskou říší, který považuje za genocidu více než 20 zemí, včetně Německa.

Vedle naposled zmíněného díla a knihy Nácek a holič vyšel v českém překladu ještě Hilsenrathův román Fuck America.