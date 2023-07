Leo Pavlát končí po téměř 30 letech v čele Židovského muzea v Praze, vystřídá ho Pavla Niklová

Židovské muzeum v Praze má novou ředitelku. Leo Pavláta, který stál v čele od roku 1994 střídá Pavla Niklová. Ta v minulosti vedla v muzeu odbor rozvoje a vztahů s veřejností, byla také výkonnou ředitelkou Nadace Knihovny Václava Havla v New Yorku. Praha 10:21 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavla Niklová | Foto: Madeline Windland, Židovské muzeum v Praze

„Muzeum představuje ojedinělou kolektivní paměť nejen české a moravské židovské komunity, ale celého středoevropského regionu. Vyplývá z ní nesmírná zodpovědnost a motivace k vedení muzea jako instituce, která je založená na židovských tradicích, ale je zároveň přístupná široké veřejnosti, a kromě uchování historie dokumentuje současný život,“ uvedla Niklová.

Do Židovského muzea se vrátily synagogální předměty ztracené za války. Našly se v newyorské aukci Číst článek

Zaměřit se chce na „živé programy“. „Chceme více zapojit veřejnost, otevřít nové možnosti financování a přitáhnout zájem médií. Přáli bychom si, aby bylo muzeum vnímáno jako nepostradatelná součást kulturního a společenského života v Praze,“ dodala Niklová.

Muzeum představilo Niklovou jako uměleckou manažerku se zkušenostmi z významných uměleckých organizací v České republice a v USA. „Zaměřuje se na koncepci, produkci a propagaci inovativních programů, které podporují multidisciplinární spolupráci, má zkušenosti s fundraisingem a vztahy s veřejností,“ uvedlo muzeum v tiskové zprávě.

Niklová pracovala v muzeu v letech 2004 až 2010 jako vedoucí odbor rozvoje a vztahů s veřejností. Na starosti měla například projekt Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze.“

„Smyslem oslav výročí bylo představit muzeum jako unikátního nositele židovské historie, která je spjatá s českou kulturou a společností. Díky tomuto programu muzeum navázalo partnerství s celkem sto dvaceti institucemi a podílelo se na akcích, které se odehrávaly v padesátce měst po celém světě,“ napsala Gabriela Zadražilová, vedoucí Odboru rozvoje a vztahů s veřejností muzea.

První odhalení. Historici věří, že získali jména dvou lidí zachycených na fotografiích z terezínského ghetta Číst článek

Od roku 2014 do června 2023 pracovala Niklová jako výkonná ředitelka Nadace Knihovny Václava Havla v New Yorku. Během devíti let jejího působení nadace umístila Havlovu bustu v Kongresu USA při příležitosti 25. výročí sametové revoluce, založila výroční cenu Disturbing the Peace pro disidentské spisovatele, natočila řadu rozhovorů na téma Havlova odkazu s americkými osobnostmi včetně Madeleine Albrightové, Billa Clintona, Henryho Kissingera a Timothy Snydera.

Od roku 2017 pořádá každoročně festival středoevropského divadla Rehearsal for Truth, který se koná v České národní budově na Manhattanu.

Ve vedení muzea vystřídala Leo Pavláta, který byl ředitelem od roku 1994, kdy bylo muzeum navráceno židovské komunitě.