Viktor Preiss, doktor Jekyll a pan Hyde. Dvojka se po 70 letech vrací k vysílání živých rozhlasových her

Nemohu opustit svůj dům, zpívá Leonard Cohen. Vyšla ‚ochutnávka‘ jeho prvního posmrtně vydaného alba

Písničkáři Leonardu Cohenovi poprvé posmrtně vyšla nová píseň. Song The Goal bude i na novém Cohenově albu Thanks for the Dance, které chystá nahrávací společnost Columbia Records vydat 22. listopadu.