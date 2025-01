Zpět do doby pátečníků. Vila Čapkových se bude opravovat, podle architekta zůstávali bratři ‚při zemi‘

„Je zarážející, jakou výpovědní hodnotu si ten dům zachoval, přestože se v něm bydlelo celou dobu po Čapkovi,“ upozorňuje místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09). „Byli jsme v rámci průzkumů schopni objevit a dokumentovat všechny možné fáze vývoje,“ dodává Pek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Praha 10 opravuje vilu po bratrech Čapkových. ‚Je vidět, že zůstávali při zemi,‘ popisuje dům architekt

V domě žil nejprve Karel Čapek se svým otcem a později se svojí ženou Olgou Scheinpflugovou, která v domě bydlela až do své smrti.

„První projekt domu pochází už z roku 1922 a zastřešujícím architektem je Ladislav Machoň a ke stavbě došlo v roce 1924 se stavbou zdejší kolonie, které se říká Stromky,“ vysvětluje architekt Jan Vašek.

Říká, že se z domu dobře dochovalo například zábradlí, na kterém jsou vidět prvky rondokubismu. „Jinak je to slohově velmi střízlivá stavba, která se nesnaží příliš experimentovat,“ poukazuje Vašek.

Dům byl rozdělený na dvě části. V pravé bydlel Karel a v levé jeho bratr Josef. „Drželi se poměrně při zemi. Samozřejmě model vycházející z anglických venkovských domů je zde jasně patrný, ale z konstrukce dveří, koupelen a kuchyní je vidět, že nemířili nikam vysoko a zůstávali při zemi,“ popisuje podobu domu Vašek.

2:42 Od vydání Čapkových Anglických listů uplynulo 100 let. Vyšly v Československu i Británii Číst článek

V patře se nachází také pracovna, ve které Karel Čapek psal. Z jeho časů se dochovala její podoba pouze na fotografiích. „Tady bylo i lože, kde Karel Čapek zemřel,“ říká Tomáš Pek.

Celý dům zakrývá podkroví obložené dřevem. Právě tam se scházeli pátečníci, skupina kulturních a politických prvorepublikových osobností z okruhu Karla Čapka, ať už to byl Ferdinand Peroutka, Eduard Bass nebo Karel Poláček.

„Celé je to pietně dochováno a i další obyvatelé domu udrželi stav podkroví mimořádně autentický bez jakýchkoliv zásahů,“ poukazuje Pek. Podle něj by se zrekonstruovaná vila mohla otevřít návštěvníkům na přelomu let 2026 a 2027.