Rakušané odlili pamětní zvon pro Prahu, symbolicky navrátí hlas tisícům jiných odvezeným z protektorátu

Téměř desetitunový zvon bude zdobit nový park na Rohanském ostrově v Praze. Symbolicky tak navrátí hlas tisícům zvonům, které nacisté za druhé světové války odvezly z protektorátu, aby z nich vyrobili zbraně. Vznik nového zvonu organizuje iniciativa #9801 a odlití svěřila nejstarší zvonařské dílně v Rakousku - rodinné společnosti Grassmayr. Praha 18:00 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odlévání zvonu v dílně Grassmayr | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Zvažovali jsme především česká zvonařství, ale v současnosti žádné z nich nemá tak velkou pec. Kdyby to tedy některé z nich dělalo, tak by odlití pravděpodobně stejně svěřili nějaké zahraniční dílně“, říká předseda iniciativy #9801 Ondřej Boháč.

„Když je zvon odlit tak už jen vychladne, dál se nedá zdobit, doplňovat ani přilepovat. To už nefunguje, je to jeden odlitek“, říká Boháč a dodává, že podoba zvonu je vytvořena předem. Objeví se na něm například motiv a symbolicky také střepy zničených zvonů.

Modlitbou Páně a čtením z Bible, požehnal zvonu před začátkem odlévání farář Filip Boháč. V průběhu akce se modlil i za samotné zvonaře.

„Oni na tom modelu pracují několik měsíců, takže mi záleží nejen na tom zvonu samotném, ale také na obrovském úsilí a napětí, které do toho ti zvonaři vkládají."

Úsilí do práce vkládá rakouská dílna Grassmayr už přes čtyři sta let. Výrobky dodávala například i do Rakouska-Uherska.

Johannes Grassmayr, který podnik v současné době vede, zdůrazňuje, že jde o velmi specifický zvon - pátý největší, který dílna za celou svou historii vyrobila.

Jenom přípravy formy trvaly tři měsíce a zvonaři jsou tak z odlévání velmi nervózní. Pokud by se odlití nepovedlo, museli by začít úplně znovu.

Povedlo se?

Žáruvzdorné stříbrné pláště, helmy a štíty. Takto vybaveni se zvonaři pustili do práce. Několikatunový válec naplněný do ruda rozžhavenou zvonovinou opatrně vlévali do formy umístěné v zemi. Až poté, co přetekla, a bylo jisté, že je odlitek hotový, otvor zasypali dřevěným uhlím, které napomáhá chladnutí.

Projekt @zvon9801 postupuje do další fáze! Ve zvonařské dílně Grassmayr vznikl tzv. falešný zvon, který slouží jako jeho forma. Poprvé je tak možné ho vidět v reálné velikosti. Napište nám, jak se vám líbí. pic.twitter.com/RsM9u99e3G — Nadace PPF (@NadacePPF) May 23, 2022

Jestli se práce povedla, poznají teprve až po prvním úderu do zvonu. V tomto případě by měli slyšet nárazový tón f0, který se ale musí naladit v několika oktávách. To například proto, aby jinak zněl při odbíjení poledne a jinak při pohřbu.

Zvon má teď před sebou několikatýdenní chlazení. Pak se rozbije forma a speciálními kartáči se upraví povrch.

Největší zvon v Česku

Na celý projekt je potřeba 12 milionů korun. Částka se vybírá přes veřejnou sbírku, do které lidé můžou přispívat už od února.

„Sbírka pořád běží, ale samozřejmě jako do všech podobných aktivit do toho razantně vstoupila válka na Ukrajině. Všechny naše prostředky teď míří víc na Ukrajinu než do zvonu. Přemýšleli jsme i o tom, že projekt přerušíme. Nakonec jsme si ale řekli, že tváří v tvář válečné destrukci je potřeba nepřestávat něco vytvářet.“

Do Prahy by se měl zvon dostat v létě a zdobit nový park na Rohanském ostrově - v místě, kde zvony před osmdesáti lety nacisté shromažďovali. Půjde zároveň o největší zvon na našem území za posledních pět set let.