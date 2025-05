75 let mistrovství světa jezdců. Formule 1 pronikla z Evropy do světa, stále jí však dominují evropští piloti

Světový šampionát navazoval na předválečné evropské mistrovství závodů Grand Prix. Z několika letních setkání dobrodruhů na dlouhých a nebezpečných přírodních tratích se postupně proměnil na globální show s dvaceti elitními sportovci, která se táhne od března do prosince. Brno 6:00 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fernando Alonso je chodící, či spíše jezdící, pamětí Formule 1. Debutoval před 24 lety a nastoupil do 410 z celkem 1131 mistrovských velkých cen, tedy více než třetiny. Pamatuje tankování během závodů, všudypřítomné reklamy na cigarety, možnost přesednout do náhradního vozu nebo mluvit vysílačkou s týmem, aniž by šel rozhovor do přímého televizního vysílání. | Zdroj: Reuters

Před 75 lety, v sobotu 13. května 1950, začalo Velkou cenou Velké Británie na letišti v Silverstonu první mistrovství světa jezdců. Bylo to poprvé, co mohli v jedné kategorii automobilů poměřit síly závodníci z celého světa, a to v kláních pořádaných na různých kontinentech. O nejlepším z nich rozhodoval (a stále rozhoduje) součet bodů posbíraných za umístění v jednotlivých závodech.

První mistrovský závod se podobal těm dnešním snad v jediné věci: soupeřili v něm špičkoví piloti v nejrychlejší třídě vozů své doby.

Nepřenášela jej televize, na stupních vítězů se nestříkalo šampaňským, jezdci nemuseli mít přilby ani být připoutaní a při nebezpečí na trati se nemávalo žlutými vlajkami, natož aby vyjel safety car.

Chyběly ale i některé atributy, které se dnes nostalgicky spojují se starými časy: na vozech nebyly reklamy na cigarety a na startovním roštu u nich nepostávaly hostesky. Obojí přišlo až o mnoho let později.

V úvodních sezonách zůstávalo mistrovství světa F1 světovým pouze na papíře. Devět desetin účastníků evropských velkých cen prvních ročníků bylo právě z Evropy, přičemž zbytek světa zastupovali převážně jezdci z Latinské Ameriky. Jediného amerického závodu v Indianapolis se účastnili zase téměř výhradně Američané. Ti byli pochopitelně v celkových bodových součtech bez šance na titul.

Co se neslaví Velká cena Velké Británie 1950 nebyl první závod vozů F1: tento soupis pravidel („formule“) pro nejrychlejší monoposty platil už pro některé velké ceny od sezony 1947, včetně Velké ceny Československa 1949. Z toho vyplývá, že nešlo ani o první velkou cenu – o „Grand Prix“ se závodilo už v roce 1906 v Le Mans. Aby zmatků nebylo málo, až do roku 1983 se pravidelně konaly velké ceny F1, které se nepočítaly do mistrovství světa. A naopak některé závody mistrovství světa nevyžadovaly nasazení vozů odpovídajících regulím F1, například 500 mil Indianapolis v 50. letech nebo kompletní mistrovství světa 1952 a 1953, která se z úsporných důvodů jezdila se slabšími vozy Formule 2.

Až od sezony 1953 se stává zvykem skutečně opouštět Evropu pro Velkou cenu Argentiny a v roce 1958 se jede poprvé na třech kontinentech, což je pravidlo, kterým dnes Mezinárodní automobilová fedarace (FIA) podmiňuje samotný status mistrovství světa. V šedesátých a sedmdesátých letech závody opouštějí dlouhé a nebezpečné přírodní tratě ve prospěch kratších a bezpečnějších autodromů.

Kalendář mistrovství světa si nachází současný tvar s několikaměsíční zimní přestávkou a naopak relativně krátkými pauzami mezi závody až v 80. letech. To už šlo o profesionální sport, který se pod tehdejším vedením manažera Bernieho Ecclestona začal měnit na show, o níž se televizní stanice navzájem přeplácely.

Na tuto Ecclestonovu práci navazuje posledních osm let americký promotér Liberty Media. Ten prosazuje nové závody v destinacích jako Las Vegas nebo Džidda, častěji než dříve na městských ulicích a pod nočním osvětlením, ale také hledá cesty k novým publikům, zvlášť mezi mladšími lidmi. Těmi cestami jsou například netflixový seriál Touha po vítězství nebo divácké hlasování o jezdce dne.

Zmíněná profesionalizace znamená nejenom to, že současní závodníci patří k nejlépe placeným sportovcům. V počátcích byly závody Formule 1 přístupné i movitějším nadšencům, kteří si mohli odkoupit či dokonce sami postavit auto odpovídající relativně nenáročným předpisům a pokusit se kvalifikovat do mistrovského závodu. Technologický pokrok spolu s postupným uzavíráním šampionátu výhradně pro deset profesionálních stájí, v každé po dvou stálých jezdcích, něco takového postupně znemožnil. Současný vůz stojí něco mezi čtvrt a půl miliardou korun a rozpočet celé stáje je pro letošek zastropovaný na zhruba třech miliardách.

Taková drahá auta jsou pochopitelně spolehlivější: na konci šedesátých let se během závodů porouchala skoro polovina vozů, poslední dvě dekády je to desetina nebo ještě méně. Zároveň však stále přísnější kritéria pro udílení závodních licencí stájím i jezdcům vedou k tomu, že více závodnických talentů skončí pod nejvyšší kategorií, například v seriálu Formule 2 nebo Formule 3. A kdo už se do F1 probojuje, má několikrát větší šanci na úspěch než v počátcích mistrovství.

Současné sofistikované vozy, které mnohem dramatičtěji zrychlují i brzdí a lépe sedí v zatáčkách, kladou výrazně větší nároky na fyzickou zdatnost jezdců. I proto má průměrný nováček v tomto století typický věk vrcholového sportovce: necelých 24 let. V prvních mistrovských sezonách to bylo skoro 37 let – tou dobou už je dnes většina pilotů na odpočinku.

I v 21. století jsou v seriálu nejzastoupenější jezdci evropští, byť představují už „jen“ necelé dvě třetiny všech, kteří do mistrovství světa nahlédnou.

Jediným kontinentem, který zůstává dlouhodobě stranou mistrovství světa, je Afrika. V minulosti do šampionátu zasahovali pouze jezdci z tehdy apartheidních JAR a Rhodésie a poslední závod se na kontinentu jel před 32 lety v jihoafrické Kyalami. Teď se ale k odkazu svých alžírských předků hlásí francouzský nováček Isack Hadjar a o pořádání závodu v některé z příštích sezon usiluje vedle zmíněné JAR také Rwanda.