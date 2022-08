Winston-Salem vyhrál Francouz Mannarino. Ve čtyřiceti letech se stal nejstarším vítězem turnaje

„Tak tohle jsem nečekal. Zejména po prvním zápase,“ řekl na webu ATP Mannarino, který v úvodním kole odvrátil čtyři mečboly. Poté už ale na cestě za druhým titulem v kariéře neztratil ani jeden set.

„Přijel jsem sem s tím, abych tady odehrál pár zápasů před startem US Open. A mám samozřejmě radost, že jsem dokázal mnohem víc,“ přidal Mannarino, který si finále naposledy zahrál před dvěma lety.

Mannarino, který první titul získal v roce 2019 na trávě v Hertogenboschi, se ve Winston-Salemu navíc stal nejstarším vítězem v historii turnaje. Dosavadního rekordmana Rakušana Jürgena Melzera překonal o dva roky.

„To ale pro mě není moc důležité. Mám radost, že jsem získal titul bez ohledu na to, kdo vyhrál přede mnou a komu se to povede po mně,“ prohlásil Mannarino, kterého nyní v prvním kole US Open čeká Nizozemec Gijs Brouwer.