Amatérští sportovci by od pondělí mohli trénovat i uvnitř, rozhodne však nový ministr

Od pondělí 12. dubna by mělo dojít k uvolnění mimořádných vládních opatření, která dovolují obnovit amatérský sport v Česku. Členové sportovních klubů, které mají formu spolku, by mohli ve skupinách po deseti trénovat v některých případech i uvnitř. Vyplývá to z právního výkladu České unie sportu (ČUS), který potvrdila i Národní sportovní agentura. Její představitelé ale mají zároveň informace, že se opatření ještě mohou změnit.

