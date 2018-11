85. ročník Velké kunratické vyhrál Jan Janů. Na start se postavil i sedmdesátiletý kardiochirurg Pirk

Na zhruba tříkilometrový kros přes tři potoky a tři kopce se vydal už po šestatřicáté také kardiochirurg Jan Pirk.

„Jak stárnete, tak zhruba od 55. roku věku se to pořád zhoršuje. S tím musíte počítat, to je příroda. Kopce už tak nevychvátáme, po rovině bychom ještě stačili, to staré srdce je totiž rádo, když udělá třeba 170 pulsů, kdežto ti mladí mají 200 i více a ty kopce zvládají lépe než my,“ popisoval pro Radiožurnál těsně po doběhu sedmdesátiletý Jan Pirk, který skončil ve své kategorii na druhém místě.

Přestože už má jako zasloužilý účastník místo ve startovní listině zajištěné, vydali se na trať ještě zkušenější sportovci. Josef Vonášek běžel už po devětapadesáté a do rekordu Karla Šerpána mu chybí dva starty. To Jan Janů je o pár generací mladší a stejně jako loni se mohl radovat z celkového vítězství v závodu.

„Vypadá to tak, ještě jsem se díval na soupeře, jak dobíhali. Jestli se ještě někdo nevyloupne nebo jsem se nepřehlédl, tak jsem pravděpodobně vyhrál, za což jsem rád, protože jsem se v pátek vrátil ze soustředění a mám nějakou virózu. Těžko se mi dýchá, nevím, jestli mám něco na průduškách nebo tak, takže jsem nevěděl, jestli do udýchám,“ povídal pětadvacetiletý reprezentant v běhu do vrchu Jan Janů.

Ještě v cíli nevěděl jistě, jestli vyhrál Velkou kunratickou potřetí v řadě. Startuje se totiž intervalově a ještě několik hodin po doběhu vítěze na trať vyráželi další a další sportovci. Přes zdravotní hendikep favorita ale na Jana Janů ani letos nikdo nestačil.

Loni vyhrál Janů v čase 11:20,1. Rekord závodu drží již od roku 1979 legendární Vlastimil Zwiefelhofer (10:58,9). Mezi ženami byla na tříkilometrové trati přes Hrádek nejrychlejší tají potřetí za sebou Pavla Schorná.