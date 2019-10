Skandál ve stínu rekordů. Američané chtěli vychovat hvězdy maratonských tratí, kouče dohnal doping

Druhý říjnový víkend byl pro fanoušky atletiky něčím výjimečným. Keňan Eliud Kipchoge pokořil bájnou dvouhodinovou hranici na maratonské distanci a ve stejné disciplíně překonala jeho krajanka Brigid Kosgeiová světový rekord. Tyto milníky však zastínily tak trochu přehlížený skandál – konec kouče Alberta Salazara a jeho skupiny s názvem Nike Oregon Project, která měla za úkol v laboratorních podmínkách „vyšlechtit“ světové maratonce. New York 21:42 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký trenér Alberto Salazar | Zdroj: Profimedia

Představte si, že během dvou dnů vyhraje fotbalový tým nejprve Ligu mistrů a následně Evropskou ligu. Tak nějak by se daly přirovnat výkony Kipchogeho a Kosgeiové, kteří v sobotu 12., respektive v neděli 13. října zaběhli úchvatné maratonské časy.

Zatímco ženský výkon je novým oficiálním světovým rekordem, v mužské kategorii se maxima zatím nepřepisovala, protože Kipchoge výkonu nedosáhl při závodě.

To ho ale asi moc netrápí, protože i tak je s časem 2:01:39, který zaběhl loni v Berlíně, stále nejrychlejším mužem na 42,195 kilometru dlouhé trati.

Zatímco širší atletická veřejnost nad výše zmiňovanými událostmi bouchala šampaňské, v americkém státě Oregon se podávala maximálně tak černá káva. Proč? Protože těsně před „víkendem snů“ se jeden americký sen rozplynul. Tréninková skupina Alberta Salazara, kterou společnost Nike od roku 2001 zásobovala nejnovějším sportovním vybavením, ze dne na den skončila.

Postavíme laboratoř...

Takzvaný Nike Oregon Project (NOP) byl „dítětem“ viceprezidenta společnosti Thomase Clarka. Ten si přál, aby se americká maratonská škola vrátila opět na výslunní tak, jak tomu bylo v 80. letech. Na pomoc si tehdy přizval toho nejpovolanějšího – trojnásobného vítěze newyorského maratonu a muže, který doslova přežil vlastní smrt, Alberta Salazara.

Kdo je Alberto Salazar? Rodák z kubánské Havany, který se svými rodiči emigroval do Spojených států. Atletice se začal věnovat na střední škole a později se stal jedním z nejlepších amerických vytrvalců. Památné bylo hlavně jeho vítězství při Bostonském maratonu v roce 1982, kdy ve struhujícím finiši porazil Dicka Beardsleyho. Byl také držitelem amerických rekordů na 10 000 a 5000 metrů. V roce 2007 prodělal vážnou srdeční příhodu, během které se mu na 14 minut zastavilo srdce. Jen zázrakem přežil a později o své zkušenosti se smrtí napsal i knihu s názvem 14 minut: Život a smrt a život běžecké legendy. Kromě trénování elitních atletů pomáhal napříkal i bývalému cyklistovi Lanci Armstrongovi.

Podobně, jako si třeba fotbalový Real Madrid vybírá ty nejlepší fotbalisty planety, i „oregonský projekt“ měl své superhvězdy. Jedna z nich – Galen Rupp – dokonce v loňském roce vítězstvím rozzářila pražský maraton. Ten mohl jít běhat do lesa například se čtyřnásobným olympijským vítězem Mohamedem Farahem, který ve skupině také působil.

Pohádkové představy o amerických běžcích, kteří budou dominovat maratonům po celém světě, se nenaplnily. Hned po roce fungování, tedy v roce 2002, se Americké antidopingové agentuře nepozdávalo, že NOP atleti mohou spát v takzvaných „výškových domech“, které simulují pobyt v horách, kde je řidší vzduch.

Blahodárný vliv pobytu ve vysoké nadmořské výšce pro vytrvalostní disciplíny je popsán například zde.

Kouč Salazar byl však tehdy přesvědčen, že úřady nakonec dají úřady pokoj, protože „výškové domy“ podle něj byly podobným tréninkovým pomocníkem, jako třeba iontové nápoje nebo hodinky měřící tepovou frekvenci. Mýlil se.

V roce 2008 si už na oregonské vytrvalce posvítila Světová antidopingová agentura (WADA) a té už Salazarovy argumenty nestačily. Trvala na tom, že to, co s atlety provádí, je srovnatelné s krevním dopingem (tím si pomáhal například cyklista Lance Armstrong). O několik měsíců později však bylo po důkladném přezkoumání oznámeno, že se to prozatím ponechá být. A v nejzelenějším státě USA se běhalo dál a rychleji.

Pak ale přišel rok 2017 a list The New York Times otiskl článek s neověřenou zprávou z Americké antidopingové agentury, podle níž měl Salazar sportovcům napomáhat ve zvyšování hladiny L-karnitinu v krvi. Látku jim měl navíc podávat nitrožilně, což už byl problém.

Spadla klec

Další dva roky utekly rychleji, než když Salazar běhal, a 1. října 2019 byl trenér NOP obviněn, že obchodoval s testosteronem a pokusil se zmanipulovat dopingové kontroly svých svěřenců. Za to mu americké úřady udělily čtyřletý trest.

Netrvalo moc dlouho a společnost oregonský projekt okamžitě ukončila. Profily na sociálních sítích, které sledovaly tisíce fanoušků, z hodiny na hodinu přestaly existovat.

„Tato situace, spolu s pokračujícími nepodloženými tvrzeními, je pro mnohé sportovce rozrušením a ohrožuje jejich schopnost soustředit se na trénink. Proto jsme se rozhodli oregonský projekt ukončit,“ prohlásil pro Runner's World šéf Nike Mark Parker.

Galen Rupp, Jordan Hasayová a další elitní členové nyní již bývalé tréninkové skupiny budou pravděpodobně běhat dál, ale pro sportovního giganta jde o další nepříjemnost. Jednou z tváří značky byl v době své největší slávy cyklista Lance Armstrong, který právě kvůli dopingu přišel o sedm titulů vítěze Tour de France.

Cyklista Lance Armstrong v roce 2003 | Zdroj: Reuters