Tyčkařka Švábíková na medaili z mistrovství světa těsně nedosáhla, ve finále skončila čtvrtá

Tyčkařka Amálie Švábíková skončila čtvrtá na atletickém mistrovství světa v Tokiu. Pro juniorskou světovou šampionku z roku 2018 je to nejlepší výsledek na globální seniorské akci. Ve finále překonala 475 centimetrů, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře. Jen při českém rekordu na loňských olympijských hrách v Paříži se dostala ještě o pět centimetrů výše.

Amálie Švábíková

Amálie Švábíková | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Pětadvacetiletá rodačka z Kadaně Švábíková po pátých příčkách na loňských OH i letošním halovém mistrovství světa nebyla daleko od první medaile mezi dospělými. Když napotřetí zdolala 475 centimetrů, dělila se o třetí příčku se Slovinkou Tinou Šutejovou.

„Jsem pyšná, že jsem to čtvrté místo vybojovala výkonem přes 470. Opravdu jsem si přála skočit vysoko a ta medaile mě mrzí,“ řekla Švábíková pro Radiožurnál Sport.

Ta však napodruhé překonala i 480 centimetrů, zatímco Švábíková tentokrát na svůj český rekord útočila marně a neuspěla ani při třetím pokusu, který si schovala na 485 cm.

K bronzové medaili z HME v roce 2023 tak další cenný kov nepřidala.

Šutejová se už přes 485 centimetrů nedostala a bere bronz. 

