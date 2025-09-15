‚Opět se rozbily stojany, už jsme se tomu smály.‘ Švábíková je i přes technické problémy ve finále tyčky
Tyčkařka Amálie Švábíková je ve finále atletického mistrovství světa v Tokiu. K postupu bylo třeba skočit 460 centimetrů, což se jí povedlo na druhý pokus a souboj o medaile ji čeká ve středu. Kvalifikaci v Japonsku ale opět komplikovaly technické problémy a také o nich mluvil s českou rekordmankou Jakub Marek.
Gratuluji k postupu do vašeho dalšího velkého finále. Opět byly v sektoru problémy se stojany, na kterých je laťka. Podobně, jako tomu bylo letos na světovém halovém šampionátu v Nankingu.
Je to tak. My už se tomu s holkami smějeme. To by nebyla laťka žen, kdyby se tam něco nepokazilo. U kluků se samozřejmě nikdy nic nestane a u nás byla zase pauza na 20 minut.
Kvůli tomu, že byla taková dlouhá prodleva, nás ale naštěstí nechali už pak ve čtrnácti holkách ve finále. Je tedy asi dobře, že už jsem se pak znovu nemusela rozeskakovat a mohla jsem pošetřit síly.
Přibližte tu situaci, co se tam dělo v sektoru?
Upřímně ani nevím. Naše skupina byla hodně před skupinou B, holky asi více opravovaly, takže už po pokusech na 460 metrů nás zastavili s tím, že budeme muset čekat na druhou skupinu. Pak se po nějakém skoku zase rozbily stojany, takže to museli celé opravovat. My jsme se opravdu už jen s holkami smály.
Organizátoři se nám samozřejmě omlouvali, ale v tomhle vedru je to opravdu vyčerpávající. Dobře, že se to stalo v kvalifikaci, protože jestli se to znovu bude opakovat ve finále, tak to bude už hrozné.
Co dělají atletky během prodlevy?
Snažíme se pošetřit síly. Povídáme si mezi sebou, smějeme se té situaci, pomlouváme organizátory. Hlavní je ale opravdu šetřit síly, kdyby se muselo dál pokračovat.
Když pomineme ty problémy se stojany, jak se vám skákalo?
Skákalo se mi poměrně dobře. Budu to ale muset dělat lépe technicky, protože mi nějak začínají docházet tyče.
To znamená, že tyče jsou všechny měkké?
Ano, je to tak.
Je to i tím teplem?
Určitě k tomu pomůže i teplo, ale já je teď hodně takzvaně sežvejkávám, takže spíše to musím udělat lépe technicky. Pak mi to snad budu stačit.