Říkají mu ‚Svět‘ a zrodil se k létání: Duplantis vládne nedoceněné atletické disciplíně

Teprve dvacetiletý tyčkař se během uplynulého víkendu postaral o velký atletickýh milník. Armand Duplantis překonal na mítinku v polské Toruni světový rekord ve skoku o tyči, když své tělo dokázal přehoupnout přes laťku ve výšce 617 centimetrů. Duplantis se narodil v USA, ale reprezentuje Švédsko, skáče od 6 let a chtěl by ze skoku o tyči udělat populární sport, jako je fotbal.

Když jeho matka Helena odjížděla ze Švédska se stipendiem v kapse do americké Louisiany, jen těžko mohla tušit, že na univerzitě potká svoji životní lásku a později spolu přivedou na svět jednoho z nejtalentovanějších atletů moderních dějin.

Rodina úspěšných

Ale malý Armand to měl zkrátka v genech, protože jeho otec uměl s tyčí také velké věci. Překonat výšku až pěti metrů a 80 centimetrů nebyl pro Grega žádný problém a zatímco matka Helena se úspěšně věnovala víceboji, on to dotáhl až k atletickým profesionálům a momentálně svého úspěšného syna i trénuje.

Helena a Greg Duplantisovi | Zdroj: Reuters

Po skončení studií založili rodinu a Armand tak společně se svými dvěma staršími bratry Andreasem a Antoinem soutěžili za domem, kdo vyskočí výš. Později se k nim přidala ještě mladší sestra Johanna, která se skoku o tyči věnuje také.

Světová přezdívka

Všechny Duplantovy ratolesti byly šikovné, ale „Mondo“ (Svět - poz. red.), jak Armanda pojmenoval jeden z otcových italských přátel, byl prý pro skákání zapálený nejvíce. Od 6 let začal sbírat rekordy ve věkových kategoriích a to byl teprve začátek.

V roce 2015 se stal mistrem světa do 17 let, o rok později vybojoval bronz na juniorském světovém šampionátu a v roce 2017 výkonem 590 centimetrů vylepšil juniorský světový rekord. Titul mistra Evropy ve stejné věkové kategorii už byl pro Duplantise třešničkou na dortu a varováním, že dospělí se mají na co těšit.

Při svém debutu na atletickém mistrovství světa v Londýně v roce 2017 mu to sice úplně nevyšlo a 9. místo bylo spíše zklamáním, ale následující rok na evropském šampionátu v Berlíně to už byla jiná káva a před „Mondem“ se musel sklonit i tyčkařský fenomén Renaud Lavillenie z Francie.

ME v atletice v Berlíně v roce 2018:

Nebylo divu, že příběh o létajícím chlapci začal zajímat i filmaře a o Armandovi začal vznikat i dokument s názvem „Born to fly“ (Zrozen k létání - pozn. red.), který by se měl premiéry dočkat někdy v průběhu letošního roku. Dá se očekávat, že jeho tvůrci pravděpodobně počkají na vrchol v podobě letních olympijských her v Tokiu.

„Věřím, že můj film dostane na výslunní jeden z nejlepších, ale zároveň jeden z nejpodceňovanějších sportů na světě,“ říká o zatím nedokončeném snímku jeho režisér Brennan Robideaux.

Přepište dějiny!

„Mondo“ si hlavní roli zahrál v sobotu 8. února, když se mu jako prvnímu člověku v historii podařilo překonat hranici 617 centimetrů.

„Po tomhle jsem toužil od tří let. Tenhle rok bude velký a tohle je výborný způsob, jak ho začít,“ radoval se Duplantis. Evropský šampion a vicemistr světa z Dauhá bude patřit k velkým favoritům na olympijské zlato v Tokiu.

Nový světový rekord ve skoku o tyči: