Tyčkař Duplantis podvanácté překonal světový rekord. Před domácím publikem skočil 628 cm

Za devět dní se fenomenální švédský atlet představí na Zlaté tretře v Ostravě.

Dvojnásobný olympijský šampion Duplantis naposledy posunul rekord na konci února na halovém mítinku v Clermont-Ferrand.

Pak se dvakrát pokoušel o 628 centimetrů, ale v březnu v hale v Uppsale ani na diamantovém mítinku v Šanghaji ještě neuspěl. Tentokrát se hned napoprvé přes laťku přenesl.

YET ANOTHER ARMAND DUPLANTIS WORLD RECORD! ⭐



An incredible celebration from the Swede as he breaks the men's pole vault record in front of his home crowd! 👏



Watch the Stockholm Diamond League live on BBC Two 📺 pic.twitter.com/YZknpLGHlN