Jsem šťastný, že jsem zpátky, říká světový rekordman Duplantis. Skokanský sektor v Ostravě si chválí

Desítky let bylo těžko představitelné, že by někdo překonal rekordy Sergeje Bubky, ale Švéd Armand Duplantis posouvá skok o tyči ještě dál. Šestkrát vylepšil světový rekord, stal se globální atletickou hvězdou a v úterý se pokusí o co nejlepší výkon na ostravské Zlaté tretře. Ostrava 11:51 27. června 2023

„I když jsem tady už byl, tak vlastně nemám skutečnou zkušenost z Ostravy. V roce 2021 totiž ještě stále platila covidová opatření, takže jsem nezažil pravou ostravskou atmosféru a nedostala se ke mě ta energie, kterou tady umí fanoušci vytvořit. Takže když to vezmu z téhle stránky, tak jsem tady vlastně poprvé. Jsem skutečně šťastný, že jsem zpátky, a moc se těším na závod, že udělám nějaké pěkné skoky a uvidíme, jak to dopadne,“ povídá nejlepší atlet světa za minulý rok Armand Duplantis.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se švédský skokan o tyči Armand Duplantis těší na Zlatou tretru v Ostravě

Tím základním cílem je překonat rekord mítinku Američana Sama Kendrickse 593 cm a dál se uvidí.

Pomoct by mohlo i přesunutí tyčkařského sektoru před hlavní tribunu. „Sektor vypadá skvěle. Je lépe krytý před větrem a to je pro nás vždycky hodně důležité,“ pochvaluje si Duplantis a pokračuje v rozhovoru.

Vy dominujete skoku o tyči, co děláte jinak než ostatní?

Klíčová je rychlost a její přenesení do odrazu. Dokážu zasunout tyč do šuplíku ve větší rychlosti než ostatní, a když se podíváte na Sergeje Bubku, který vládl tyčce, tak on ve své době také dominoval svou rychlostí při odrazu. A samozřejmě musíte mít skvělou techniku. A ta je pro mě naprosto přirozená, protože jsem začal skákat dřív, než jsem chodil do školy, takže načasovaní a technika mi nedělá problém.



Vám je teprve 23 let a už jste vyhrál všechny velké závody, co vás ještě motivuje?

Miluju to, co dělám, miluju skákání, to každodenní dobrodružství, kdy se snažím být zase o něco lepší. Je to, jako kdybyste skládali puzzle a hledali jednotlivé malé dílky. A ten pocit, když jste pak před zaplněnými tribunami šest metrů nad zemí a letíte nad laťkou, tak je opravdu krásný.

To vyprávěl Armand Duplantis, který už v 10 letech překonal o tyči těžkou uvěřitelných 386 cm. Jeho závod začne v 17 hodin a o všem podstatném uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport.