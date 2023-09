Nový světový rekord v maratonu. Etiopská běžkyně v Berlíně překonala původní čas o více než dvě minuty

Etiopská běžkyně Tigist Assefaová vytvořila v Berlíně fantastický světový rekord v maratonu časem 2:11:53. Čtyři roky staré maximum Keňanky Brigid Kosgeiové z Chicaga vylepšila o dvě minuty a 11 sekund. Jako první žena prolomila hranici 2:14, 2:13 i 2:12 a v německé metropoli obhájila loňské prvenství. Berlín 15:43 24. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Etiopská běžkyně Tigist Assefaová zaběhla světový rekord v maratonu | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Devětadvacetiletá bývalá půlkařka zcela zastínila slavného Eliuda Kipchogea, který Berlínský maraton ovládl popáté v kariéře. Rok po světovém rekordu 2:01:09 zvítězil osmatřicetiletý keňský fenomén tentokrát v osmém čase historie 2:02:42.

Pátým triumfem se odpoutal v čele statistik závodu od čtyřnásobného vítěze Haileho Gebrselassieho z Etiopie.

Assefaová při loňském triumfu v teprve druhém startu v maratonu zaběhla traťový a osobní rekord 2:15:37 a při obhajobě v neděli v ideálních podmínkách od počátku mířila k historickému zápisu.

Na metě půlmaratonu se drželo pod úrovní světového rekordu ještě pět dalších žen, ale Assefeová už byla v trháku a jediná tempo udržela.

Na třicátém kilometru měla oproti předchozímu maximu zhruba minutový náskok a v závěrečné čtvrtině trati dál s pomocí vodiče neustále zrychlovala.

Cílem proběhla téměř šest minut před Keňankou Sheilou Chepkiruiovou, třetí skončila Magdalena Shauriová z Tanzánie.

‚Výsledek tvrdé práce‘

„Chtěla jsem běžet na světový rekord, ale že to bude takový čas, že se dostanu pod 2:12, to bych si nepomyslela,“ citovala agentura SID novou rekordmanku. „Je to ale výsledek tvrdé práce,“ podotkla.

Kipchoge navázal na triumfy z let 2015, 2017, 2018 a z loňska. Za ním se časem 2:13:13 zařadil na jedenácté místo historie krajan Vincent Kipkemoi, třetí Etiopan Tadese Takele byl jen o 11 sekund pomalejší.

Pod hranici 2:05 se v Berlíně dostalo devět běžců, jako poslední v německém rekordu 2:04:58 Amanal Petros.

„Očekával jsem, že bych mohl opět vytvořit světový rekord, ale vyrovnám se s tím, že to nevyšlo. Tohle se nedá dokázat každý den,“ řekl Kipchoge a vyslovil přání, aby se mu příští rok v Paříži podařilo obhájit olympijské prvenství z Ria de Janeiro a Tokia.

„Snažím se poučit z každého závodu i každé výhry. Jsem rád za páté vítězství v Berlíně a využiju tuhle další lekci v přípravě na olympiádu,“ dodal.

Prostest Poslední generace

V samotném závodě se nenaplnila hrozba jeho přerušení, které avizovalo klimatické hnutí Poslední generace (Letzte Generation). Policii se podařilo zabránit protestu těsně před startem.

Jak informovala agentura DPA, na trasu závodu v centru německé metropole se podařilo přes zábrany dostat osmi lidem a na silnici rozlili oranžovou barvu. Policisté zasáhli, než se podařilo protestujícím přilepit k vozovce.