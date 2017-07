Atleti se chystají na mistrovství světa. Čeští muži chtějí napravit neúspěchy z Pekingu

V Londýně začne v pátek jedna z celosvětově nejsledovanějších sportovních akcí tohoto roku. Mistrovství světa v atletice bude letos výjimečné tím, že se na něm chystá rozloučit s kariérou Usain Bolt. Kromě nejrychlejšího muže planety se na start na olympijském stadionu chystá také 27 českých sportovců. Praha 11:50 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk při jenom z kvalifikačních pokusů | Foto: ČTK

Reprezentace letos do Londýna vyrazí s medailovými ambicemi. Mezi těmi, na které bude šéftrenér Tomáš Dvořák spoléhat, jsou tradiční opory, oštěpařka Barbora Špotáková a překážkářka Zuzana Hejnová. Ukázat se ale chtějí po ne úplně povedeném posledním šampionátu v Pekingu také muži. Před dvěma lety přivezli z Číny nejlépe sedmá místa z výšky (Bába) a tyčky (Balner).

Tato statistika by ve Velké Británii měla být výrazně veselejší. „Jsem rád, že se mi letos nepřihodilo žádné zranění. Už před pár lety jsem říkal, že u mě je to jenom o zdraví,“ těšilo v rozhovoru pro Radiožurnál koulaře Tomáše Staňka. Šestadvacetiletý český rekordman byl v posledních letech několikrát na velké akci v roli medailové naděje.

Výpadky v kvalifikacích ale hodně srážely jeho psychiku a těžce nesl hlavně neúspěch na domácím halovém evropském šampionátu před dvěma lety. „Bylo to nastavením hlavy. Slýchal jsem pořád, jak Staněk někam jede a zase vypadne. Já jsem to pak vždycky splnil. Byl jsem ale i zraněný, takže to nejde všechno svalovat jen na hlavu,“ řekl koulař.

Staněk potvrdil svůj potenciál v březnu na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu, kde skončil druhý a vybojoval svou první velkou medaili. Na ni stále čeká i další silný muž české výpravy, oštěpař Jakub Vadlejch. Podle vlastních slov výrazně zlepšil svou techniku, což potvrzuje nevídanou stabilitou. Hned šestkrát se letos dostal za hranici 87 metrů.

Před pěti lety by takový výkon na olympijských hrách v Londýně stačil na zlatou medaili. Vadlejch ale stále čeká na pokus, který by mu „uletěl“. „Nemyslím na to, že bych hodil jeden superhod,“ tvrdil nejlepší český oštěpař současnosti. Svěřenec Jana Železného stále marně čeká na devadesátimetrový pokus, což se v aktuální sezoně povedlo Němcům Vetterovi a Röhlerovi.

„Hlavně závod s Röhlerem mi přijde jako skvělá bitva, ve které se předháníme nebo snažíme vyhecovat k lepším výkonům,“ těšil se Jakub Vadlejch na souboj s olympijským šampionem z Ria de Janeira.