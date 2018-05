Atletice začíná éra po Usainu Boltovi. Jeho nástupcem by mohl být Jihoafričan Van Niekerk

Světová atletika je na prahu nové venkovní sezony bez své legendy. Konec sprinterské kariéry Usaina Bolta, který během let na dráze daleko přesáhl svou popularitou hranice sportu, bude výraznou ztrátou. Přesto má ale atletika mnoho dalších hvězd a některé z nich se alespoň svými výkony můžou v budoucnu Jamajčanovi přiblížit. Ostrava 14:18 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V atletickém čase začíná éra po Usainu Boltovi | Zdroj: Reuters

„To prostě slovy nejde vyjádřit. Jsem prostě šťastný za to, co jsem tenhle večer zažil,“ říkal po svém posledním závodě Usain Bolt.

Šedesát tisíc fanoušků na olympijském stadionu Londýně i loučící se Bolt v srpnu loňského roku věděli, že jsou součástí něčeho výjimečného a přestože král atletiky odešel ze své poslední stovky poražen, na jeho rozhodnutí o konci kariéry to nic nezměnilo.

„Usaina Bolta je těžké nahradit tím vším, čím poutal pozornost – super výkony, charismatem, přátelským vystupováním okolo. Někteří říkají, že Van Niekerk z Jihoafrické republiky by mohl být jeho nástupcem, ale určitě ne v oblasti charismatu a popularity,“ mluví manažer elitních atletů Alfons Juck o světovém rekordmanovi na 400 metrů Jihoafričanovi Van Niekerkovi.

Ten je ale povahově úplně jiný než Bolt a těžko někdy bude velkými gesty rozpumpovávat desetitisícové davy na stadionech. A emoce, hlavně negativní, bude dál vířit aktuální mistr světa z Londýna a dvojnásobný dopingový hříšník Justin Gatlin.

Ten se chystá na sobotní start do sezony v Šanghaji a před pár měsíci mluvil o tom, že podle něj není Boltův konec definitivní.

„Já si myslím, že to rozhodnutí je definitivní. Spíše to teď vypadá, že Usain směřuje k fotbalovým aktivitám, ale to si také nemyslím, že bude úplně profesionální, jak se někde deklaruje. Plánujeme, že ho pozveme jako čestného hosta, aby takhle zůstal s atletikou ve spojení, ale nemyslím si, že by znovu začal trénovat,“ přidává svůj názor manažer Zlaté tretry Alfons Juck.

Ten přivedl Usaina Bolta do Ostravy hned devětkrát a Jamajčan tam devětkrát vyhrál

„Já to vidím pozitivně. Lidé chodili na atletiku vždycky, i když ještě Bolt nezávodil. Pamatuji si, že když jsem závodil já, tak tu byl vyprodaný stadion,“ řekl světový rekordman v oštěpu Jan Železný, který se nebojí o budoucnost atletiky bez Bolta.