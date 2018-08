Atletické ME bude probíhat i na místě teroristického útoku. ‚Nesmíme se nechat zastrašit,‘ říká organizátor

V Berlíně začíná mistrovství Evropy v atletice. Letos budou ti nejlepší dostávat medaile na netradičním místě. Hlavní centrum šampionátu olympijský stadion totiž nahradí náměstí Breitsheidplatz. Právě tam před rokem a půl zaútočil terorista na lidi na vánočních trzích a dvanáct jich zabil. Teď se tam organizátoři chystají na tisíce sportovních fanoušků. Berlín 11:35 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletika (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V místě teroristického útoku z roku 2016 je kromě lehce nepříjemného pocitu z toho, co se tu stalo, cítit bezpečí. Zahrádky okolních restaurací jsou plné a lidé sledují, co jim to tu vyrůstá před očima.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Atletické ME bude i na místě, kde zabíjel terorista. ‚Nesmíme se nechat zastrašit,‘ říká organizátor

Dělníci dávají dohromady poslední trubky a téměř celé náměstí se tak proměnilo v atletickou arénu. Z jedné strany je cílová brána, kde budou finišovat maratony a chodecké závody, z druhé strany pódium pro slavnostní ceremoniály, hlediště z lešení a také koulařský sektor.

„Na náměstí, a zvlášťe v Německu, to bude atmosféra jako blázen. Oni to prostě umějí udělat a co jsem viděl sektor, který měli na mistrovství Německa, tak klobouk dolů. Myslím, že to bude lepší než na stadionu,“ říká reportéru Radiožurnálu k pondělní kvalifikaci své soutěže jeden z nejlepších evropských koulařů Tomáš Staněk.

Kromě improvizované arény v centru Berlína, kde budou atleti fanouškům mnohem blíž než na olympijském stadionu, těší českého siláka i čas souboje o postup do finále.

Teroristický útok na vánočních trzích v Berlíně Na náměstí Breitscheidplatz 19. prosince 2016 útočník najel s kamionem naloženým ocelí do davu návštěvníků vánočních trhů a zabil celkem 12 lidí včetně jedné Češky. Dalších 48 lidí utrpělo zranění. K útoku se druhý den přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

„Jsem rád, že je to večer a že to nejsou takové ty ranní kvalifikace, kdy bych vstával ve čtyři v pět a přišel tam s oteklýma očima. Tohle bude klasická mítinkovka a druhý den naostro,“ říká Staněk.

A Staněk věří, že se bez problémů kvalifikuje do úterního závodu. Ten už uvidí fanoušci přímo na olympijském stadionu. Na náměstí Breitsheidplatz se pak možná vrátí, pokud si půjde pro medaili.

„Jde o to dostat náš sport do povědomí širšího okruhu lidí. Je to výborná reklama atletiky a přijdou sem i ti, kteří by na stadion normálně nešli,“ vysvětluje jeden z organizátorů Rudiger Strack. Je rád, že i přes tragédii z prosince 2016 se původní plány nezměnily.

„Myslím si, že je to správné. Neměli bychom zavírat oči. Musíme si pamatovat, co se stalo, ale nesmíme se nechat zastrašit. Ještě před útokem jsme chtěli udělat skvělou akci v centru, aby si to všichni užili. A to také uděláme,“ dodává Strack.

Nächste Woche finden die #Leichtathletik-Europameisterschaften #Berlin2018 statt - und zwar nicht nur im Olympiastadion, sondern auch gratis am Breitscheidplatz. Der Aufbau ist im vollen Gange, die Vorfreude groß. #CityWest #Berlin pic.twitter.com/EJcmEAa7rR — rbb Abendschau (@rbbabendschau) 3. srpna 2018