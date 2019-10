Opusťte jeho skupinu, vyzývá běžce bývalá svěřenkyně trenéra Salazara. Ten dostal čtyřletý zákaz za doping

Americká maratonská běžkyně a olympionička Kara Goucherová, která svědčila proti nedávno potrestanému atletickému trenérovi Albertu Salazarovi, chce aby tréninková skupina Nike Oregon Project ukončila svoji činnost. Pod Salazarovým vedením se v ní sama připravovala v letech 2004 až 2011, ale později vypovídala o jeho nekalých praktikách. Americká antidopingová agentura minulý týden Salazara kvůli dopingu potrestala čtyřletým trestem. Londýn 13:26 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký trenér Alberto Salazar | Zdroj: Profimedia

„Oregonský projekt by měl být ukončen. Kdybych byla na místě (sponzorské společnosti) Nike, sehnala bych pár nových trenérů a opustila ho, protože jeho principy jednoznačně nebyly v souladu s čistým sportem a musíme prostě začít znovu,“ uvedla pro BBC vicemistryně světa v běhu na 10 000 metrů z roku 2007.

Co je Nike Oregon Project? Je to tréninková skupina sponzorovaná jedním z největších výrobců sportovního vybavení. Vznikla v roce 2001 v americkém městě Beaverton ve státě Oregon, aby podporovala špičkové atlety zaměřující se na dlouhé traťe. Sportovci žijí v Portlandu, kde mají k dispozici speciálně upravené domy, ve kterých je vzduch upravován tak, aby simuloval klima ve vysohorské výšce. Tento efekt mimojiné zlepšuje regeneraci a tím i sportovní výkonnost. Hlavním trenérem této skupiny je rodák z kubánské Havany a trojnásobný vítěz newyorského maratonu Alberto Salazar. Mezi jeho svěřence v minulosti patřil například i britský atlet a čtyřnásobný vítěz olympiády Mo Farah. Aktuálně se pod Salazarem připravují například Galen Rupp nebo německá vytrvalkyně Konstanze Klosterhalfenová.

Stříbro v Ósace získala v období, kdy u Salazara sama trénovala. Dva roky po odchodu z oregonské skupiny svědčila, jak jí americký trenér nabízel léky na štítnou žlázu, aby zhubla po porodu. Kvůli tomu dostal čtyřletý trest i endokrinolog NOP Jeffrey Brown. Salazar byl potrestán také za obchodování se zakázaným testosteronem a ovlivňování dopingových kontrol některých svěřenců. Vinu odmítá a hodlá se odvolat.

Goucherová si myslí, že hvězdní běžci trénující pod Salazarem udělali špatné rozhodnutí. Čtyřnásobný olympijský vítěz Mo Farah podle ní neměl ve skupině zůstávat, když začalo vyšetřování, a Nizozemka Sifan Hassanová se neměla ke skupině přidávat, když věděla o koučově kauze. Na nedávném MS získala Hassanová unikátní double na 1500 a 10 000 metrů, ale musela se hájit kvůli spojení s potrestaným trenérem.

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vyzval Světovou antidopingovou agenturu, aby vyšetřila všechny atlety zapojené do projektu. Goucherová s ním souhlasí. „Není to příjemné, ale myslím, že všechny naše krevní vzorky včetně těch mých by měly být znovu otestovány. Ale jenom to, že běháte v tomto programu, neznamená, že děláte něco špatného,“ řekla.

Zprávou USADA (Americká antidopingová agentura) o Salazarově případu, která má 140 stran, se bude zabývat také Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU). „Jsem přesvědčen, že se AIU podívá na celý případ a bude přemýšlet o jeho důsledcích,“ řekl v závěru mistrovství světa šéf Světové atletiky Sebastian Coe. Sám se zatím seznámil jen se shrnutím závěrů, k nimž USADA dospěla, celou zprávu ještě neprostudoval.

Spekulace o čistotě Hassanové se podle něj daly očekávat. „Bohužel takový je svět, ve kterém žijeme. Je nevyhnutelné, že výjimečné výkony jsou zpochybňovány,“ konstatoval. Hassanová se hájí argumentací, že vyhrávala už před příchodem do Oregonu v roce 2016. „Jsem čistá. Byl to velmi těžký týden a měla jsem v hlavě spoustu věcí, ale mám dobrého manažera a ten mě opravdu podpořil,“ řekla po sobotním triumfu a evropském rekordu na 1500 metrů na MS v Dauhá.

