Medaile z mistrovství světa i Evropy. Favoritem ankety Atlet roku je znovu oštěpař Vadlejch

Největším favoritem české ankety Atlet roku je Jakub Vadlejch. Jestli v hlasování novinářů, trenérů a funkcionářů opravdu vyhraje, bude jasné v sobotu večer, kdy se od 21.20 na galavečeru v pražském hotelu Ambassador - Zlatá Husa koná slavnostní vyhlášení. Při pohledu na výsledky z letošního roku by cokoli jiného než obhajoba vítězství elitního světového oštěpaře bylo překvapením. Praha 15:54 5. listopadu 2022

„Letos hodilo šest kluků přes 89 metrů, za poslední roky se to zvedlo ohromně,“ říkal v červenci Jakub Vadlejch pro Radiožurnál Sport bezprostředně po svém bronzovém úspěchu na světovém šampionátu v americkém Eugene.

Favoritem na titul Atleta roku je znovu Vadlejch, letos se blýskl medailemi ze dvou šampionátů

Za stříbrnou pozicí Inda Níradže Čopry byl jen o dva centimetry, ale i tak se suverénní česká jednička na vrcholu sezony v Oregonu mohla radovat z velkého úspěchu. Navíc když výkonnost nejlepších oštěpařů šla od posledních velkých akcí výrazně nahoru.

„Ukázal, že už je absolutně vyzrálý závodník. Začal sbírat medaile a jsem hrozně rád, že se mu to povedlo. Bylo to těžké,“ sotva mluvil po závodě v Eugene Vadlejchův trenér a zároveň světový rekordman v oštěpu Jan Železný.

Ten sice patří mezi největší hvězdy historie české i československé atletiky, ale z mistrovství Evropy má nejlépe bronz. Takže ho Vadlejch v této statistice na srpnovém šampionátu v Mnichově překonal, když skončil v srpnu druhý za Němcem Weberem.

„Myslím, že to je srovnávání nesrovnatelného. Trenér je opravdová legenda, a kdybych se mu nějakým zlatem přiblížil, byla by to obrovská čest. Udělám všechno pro to, abych jednou tu českou hymnu slyšel,“ přidává Jakub Vadlejch, který už má ve své sbírce stříbro z olympiády, stříbro a bronz ze světového šampionátu a stříbro z mistrovství Evropy.

Mezi finálovou desítku Atleta roku se dostala i rekordmanka této ankety – devítinásobná vítězka oštěpařka Barbora Špotáková, a to díky třetímu místu z mistrovství Evropy v Mnichově.

A bronz na své poslední velké akci v kariéře vybojovala svým závěrečným pokusem před zaplněným olympijským stadionem, na kterém byli i její dva synové.

„To se nedá popsat slovy, to se musí zažít. Byla to první medaile po narození druhého dítěte. Jsem hrozně ráda, že jsem zabojovala a že mi také přálo štěstí, protože tu holky neházely tak daleko,“ usmívala se v srpnu v Mnichově po medailovém ceremoniálu Špotáková.

„Vzpomněla jsem si na Kristiinu Mäki a říkala jsem si, že si vyrvu ruku z ramene,“ dodala světová rekordmanka, která pak na začátku září po finále Diamantové ligy ukončila profesionální kariéru.

Nejlepší desítka ankety Atlet roku ČR (v abecedním pořadí): Radek Juška (dálka), Kristiina Mäki (1500 m), Eliška Martínková (chůze), Nikola Ogrodníková (oštěp), Tomáš Staněk (koule), Patrik Šorm (400 m), Barbora Špotáková (oštěp), štafeta mužů na 4x400 m, Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý (oba oštěp).