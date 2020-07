„Sportovci museli dlouho pouze přijímat rozhodnutí Světové atletiky. Myslím, že bychom se neměli ptát, proč tato asociace vznikla, ale proč to není norma? Chceme mít vliv na klíčová rozhodnutí,“ popisuje hlavní myšlenku prezident nové nezávislé Atletické asociace Christian Taylor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nelíbila se mu rozhodnutí IAAF, tak založil vlastní asociaci. Suverén Taylor chce hájit zájmy atletů

Trpělivost s funkcionáři došla sedminásobnému vítězi Diamantové ligy ve chvíli, kdy kvůli zkrácení hlavního programu vypadly z prestižního seriálu některé disciplíny - včetně trojskoku. Zatím ale jen pro letošní sezonu, která nakonec kvůli pandemii koronaviru stejně celkové vítěze Diamantové ligy nepozná. A pro následující roky věří Taylor ve změnu

„Jen tak totiž můžete mít částečně pod kontrolou svůj osud. Doteď to bylo tak, že oni něco řekli a my to udělali. Když jste šťastní, tak je to skvělé a když ne, tak nás to nezajímá - takhle to fungovalo. Řekl jsem šéfovi Světové atletiky, že musíme spolupracovat, protože jen tak můžeme vyhrát,“ říká Taylor.

Letěl přes půl světa, aby jednou proběhl sektorem. Trojskokan Taylor vyjádřil nesouhlas s regulemi Číst článek

A tou výhrou myslí Taylor vyhrát v závodě o diváky a sponzory v souboji s ostatními sporty. Světová atletika (IIAF) v čele se Sabastianem Coem by tak v budoucnu měla radikální změny konzultovat s Taylorovou asociací.

„Zatím mezi členy nepatří ani jeden z českých atletů, ale to se může velmi rychle změnit. Myslím, že tahle organizace bude mít větší a větší slovo, a věřím, že IAAF pochopí, že je potřeba s ní spolupracovat a ne se snažit vyblokovat postoje a názory atletů, o které jde v první řadě,“ doplňuje manažer elitních atletů, a to nejen českých, Alfons Juck.