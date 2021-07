‚Nejsem hadr, se kterým můžete zametat.‘ Nadějná čtvrtkařka Malíková kritizuje poměry v české atletice

Čtvrtkařka Barbora Malíková tvrdě zkritizovala poměry v české atletice. Devatenáctileté sportovkyni, která se chystá na start na olympijských hrách v Tokiu, vadí přehnaný důraz na úspěch, podle ní se jde „přes zranění, přes mrtvoly“. Příspěvek na instagramu zveřejnila jako reakci na nedávné mistrovství Evropy do 23 let v Tallinu, kde ji podle ní trenéři tlačili k účasti v rozběhu štafety, ačkoliv nebyla stoprocentně zdravotně v pořádku. Praha 13:02 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Malíková | Zdroj: Profimedia

„Co je moc, to je příliš, podkopávat nohy si nenechám. Teď ten letitý hrnec překypěl, i když bublal už dýl,“ napsala Malíková na svém instagramu. Příspěvek zveřejnila až po několika dnech po návratu ze šampionátu v Tallinu, aby si nechala časový odstup a nepsala v emocích. Český atletický svaz k jejímu vyjádření chystá oficiální reakci.

„Myslela jsem si, že atletika je spravedlivý, krásný sport, kde politiky je poskromnu. Poslední dobou vnímám opak, atletika jako taková mě neskutečně naplňuje, ale cirkus okolo mi přijde větší a nenávistnější, i když mám úspěch (nebo hlavně proto?).“

Jako příklad uvedla právě nedávno skončené mistrovství Evropy do 23 let. Podle devatenáctileté atletky ji trenéři tlačili k účasti v rozběhu štafety na 4x400 metrů, ačkoliv měla problémy s achilovkami.

„MOC dobře víte, že mé achilovky byly rády, že přežily individuální finále - čtvrtý den běhání v kuse, prostě, že jít ještě v pátém dni jak rozběh, tak finále nepřipadá v úvahu, pokud nechci sakra riskovat své zdraví a celou sportovní kariéru kvůli štafetě,“ napsala vítězka mládežnické olympiády z roku 2018, která po olympijských hrách odletí studovat a trénovat do Spojených států amerických. Rozběh štafety nakonec neabsolvovala. Ve finále běžela poslední úsek a v cílové rovince doběhla pro zlato.

„Odrovnala bych se, ale vy jste řekli, že to nevadí? Že toto je můj vrchol a mám se snažit? Prosím? NEJSEM HADR, se kterým můžete zametat a dělat si, co chcete. Možná tady je ta chyba, proč česká atletika nemá tolik talentů, kteří vydrží až do dospělosti, prostě je zničíte psychicky nebo fyzicky, pokud si neotevřou hubu jako já.“

„Jo a možná se vám dostane méně peněz na přípravu, protože si otevřete hubu. No a jak by řekni jistí hlavní/trenéři české výpravy - JSTE TI PROBLÉMOVÍ,“ podotkla.

„K těm výrokům se nemůžu vyjadřovat, to se omlouvám. Nicméně musím potvrdit, že výprava v Tallinu fungovala bezvadně, ostatně to bylo vidět i na výsledcích. Atleti mají nadstandardní péči, a nejen tady, ale solidní péči jim poskytují i kluby, trenéři a Český atletický svaz,“ uvedl pro Radiožurnál vedoucí týmu Jan Koutník. Hlavním trenérem na šampionátu v Tallinu byl František Ptáčník.

Pod příspěvkem Malíkové na instagramu se vyjádřily i hvězdy české atletiky. Mladou závodnici podpořila dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová a český koulařský rekordman Tomáš Staněk. Přidali se i judista David Klammert nebo běžkyně Jana Slaninová.

„Baru, skvěle napsané. Drž se, jdi si za svým a nenech si do toho nikam kecat. Já už jsem takhle ‚problémová‘ několik let a ty musíš být silná a všemu čelit, pak to někam dotáhneš,“ napsala Hejnová do komentáře.

„Naprostý souhlas, v poslední době mi přijde, že bychom si všichni měli sednout na prdel ze štafet. Přitom je to jen vláček, díky kterému se lidé, kteří by se na velkou akci nedostali, takto dostanou a biti jsou nejvíc právě ti její tahouni, pokud se jim start náhodou nehodí z jakéhokoliv důvodu,“ uvedl Staněk.