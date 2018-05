Fandící Bára. Špotáková Kontinentální pohár v Ostravě nestihne, chystá se na porod

Atletická sezona letos začala bez Barbory Špotákové. Nejúspěšnější oštěpařka olympijské historie je podruhé těhotná a v nejbližších měsících ji tak místo vrcholového sportování čekají jiné povinnosti. Dvojnásobná olympijská vítězka se atletiky přesto ani v tomto roce nevzdá. Barbora Špotáková je totiž jedním z patronů Kontinentálního poháru, který bude v září hostit Ostrava. Praha 15:13 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková | Foto: Adam Kebrt

„Zúčastnit bych se určitě chtěla, jako ambasadorka a fanynka. Hrozně se na Kontinentální pohár těším. Je to koncentrace nejlepších z nejlepších ve velmi krátkém čase,“ těší se Barbora Špotáková na Kontinentální pohár v Ostravě.

Olympijská vítězka moc dobře ví, jaké to je závodit a dokonce zvítězit v Kontinentálním poháru. Na prestižní akci, kde mezi sebou jednou za čtyři roky soupeří atleti reprezentující jednotlivé světadíly, triumfovala v družstvu Evropy v roce 2014 v Marakéši.

Teď se na další klání do Ostravy chystá jako divák. Brzy se jí totiž narodí chlapeček, kterého už doma vyhlíží pětiletý Janek.

„Teď má malého bratrance, takže vidí, jak to vypadá. Že třeba hned nemluví nebo nehraje fotbal. Chová se k němu moc hezky, takže myslím, že to bude dobré. Je takový citlivý, stará se o mě a napomíná, že nemám popobíhat,“ usmívá se Špotáková.

Rodit má nejúspěšnější oštěpařka olympijské historie v červenci, a tak rozhodně nepředpokládá, že by na zářijovém kontinentálním poháru v Ostravě sama závodila. A to ani v případě, kdyby ji pořadatelé udělili divokou kartu.

„Chci se vrátit, ale nevím, jak rychle to půjde. Minule to bylo o nějaký měsíc dřív a házela jsem v září, tak to bude asi velmi složité. Ale myslím, že budu ráda, když se tam dostanu s miminkem a s Janečkem. Vidím spíš tu roli fandící Báry,“ dodává dvojnásobná olympijská vítězka a brzy už také dvojnásobná matka Barbora Špotáková.