Jako triumf na mistrovství světa. Špotáková zlomila prokletí Zlaté tretry i díky talismanům

Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková ovládla kvalitně obsazenou soutěž na Zlaté tretře. Na nejprestižnějším českém mítinku zažila v minulosti hodně zklamání, ale tentokrát odcházela ze závodní plochy s úsměvem a překvapivým výkonem. Za 65 metrů hodila naposledy před více než třemi lety. Ostrava 11:31 9. září 2020

Hned v první sérii doletěl oštěp z ruky Špotákové na značku 65 metrů a 19 centimetrů, a tím tak trochu skončil souboj o vítězství, přestože se pak druhá Polka Andrejczyková i třetí Nikola Ogrodníková lehce přiblížily. Špotáková se tak posunula na páté místo letošních světových tabulek.

Barbora Špotáková ovládla oštěpařskou soutěž na Zlaté tretře. Více v příspěvku Jakuba Marka

„To jsem nečekala. Mám obrovskou radost, jako když jsem třeba vyhrála mistrovství světa,“ popisovala své nadšení Radiožurnálu.

V srpnu přitom trojnásobná mistryně světa nemohla kvůli bolesti achilovky pořádně chodit. A Zlatá tretra není mítinkem, na kterém by se jí dlouhodobě dařilo. Po jednom z nepovedených závodů v Ostravě dokonce mluvila v nadsázce o tom, že snad je stadion postavený na pohřebišti.

„Nepodcenila jsem to, abych třeba odehnala negativní energii. Vzala jsem si s sebou pár takových věcí, co jsem si našla na internetu, že pomáhají. I z takových okultních věd jsem to připravila,“ usmívala se Špotáková, která ale konkrétnější být nechtěla.

Každopádně ale byla nadšená z toho, že tribuny nebyly prázdné jako třeba na mítincích Diamantové ligy.

„Jsme šťastní, že jako atleti můžeme závodit s diváky. Že to u nás v České republice jde, protože fakt se nemůžeme pořád jen bát,“ dodala.