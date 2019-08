Medaile z juniorských šampionátů i český rekord. Běžkyně Malíková je podobným talentem jako Hejnová

Atletka Barbora Malíková je podobným mládežnickým talentem, jakým byla před lety Zuzana Hejnová. Také ona dokáže soupeřit se staršími závodnicemi a je dorosteneckou mistryní světa. Navíc už drží i juniorský český rekord v běhu na 400 metrů, když překonala 38 let starý výkon Taťány Kocembové. Praha 16:30 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Malíková | Foto: Thomas Lovelock for OIS/IOC | Zdroj: Reuters

Mezi zahraničními komentátory je jméno Barbory Malíkové už známým pojmem. Drobná dívka s výraznými dredy se mezi mladými atlety prosazuje tak, jak to z českých běžců a běžkyň dokázala naposledy před zhruba patnácti lety Zuzana Hejnová.

Disciplíny si vybraly podobné, jen Malíková bez překážek. A také je spojuje datum narození. Obě přišly na svět ve druhé polovině prosince a to není z pohledu šancí v mládežnických kategoriích rozhodně ideální.

„Štvalo mě to, štve mě to doteď, ale jsem za to na jednu stranu ráda, protože kdybych se narodila o necelých 41 hodin později, tak nejedu na mistrovství světa a nevyhraju tam tři tituly, které znamenají docela hodně. Tohle mi to celkem kompenzuje,“ lehce nachází Malíková kladnou stránku toho, že musí kvůli pozdnímu datu narození závodit se staršími soupeřkami.

Po titulech dorostenecké mistryně světa, Evropy a vítězství na olympiádě mládeže je teď navíc i juniorskou českou rekordmankou na 400 metrů. A její čas 52,37 setiny sekundy je dokonce o trochu rychlejší než nejlepší letošní výkon Zuzany Hejnové na této trati. To by napovídalo i zajímavému výkonu na čtvrtce s překážkami, kde je přeci jen o něco lehčí se ve světové konkurenci prosadit.

„Kdybych uměla překážky a nebála se jich, tak by to asi bylo hodně dobré. Ale zatím chodím na tréninku akorát takové ty prolézačky, kde jsou překážky hned za sebou,“ říká Malíková.

„Takzvaně se našla. Myslím, že v českých luzích a hájích takových postav chodí víc, ale nenašli tu cestu,“ vidí velký talent podpořený vítězným myšlením končící šéftrenér českých atletů Tomáš Dvořák.

A možná ještě o pár setin sekundy rychlejší časy by Barbora Malíková předváděla už teď, kdyby zmenšila odpor vzduchu ostříháním dredů.

„Tak třeba tam bude jedna dvě tři setinky, nevím. Ale já mám dredy ráda a asi se jich úplně nehodlám zbavit,“ usmívá se atletka Barbora Malíková, která i s trochu větší zátěží na hlavě poráží soupeřky z celého světa.