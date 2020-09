Speciální ovál pro 35 elitních běžců. Prahu čeká půlmaraton, organizátor si raději nepřeje diváky

V sobotu nad ránem se v Praze pokusí 35 nejrychlejších běžců na dlouhých tratích zaútočit na světové časy v půlmaratonu. Závody elitních kategorií mužů – a následně žen – se nebudou konat v centru města, jak bývá zvykem. Atleti poběží na oválu na Letenské pláni. Praha 14:31 4. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžci na pražském půlmaratonu. Letos kvůli koronavirovým opatřením, změně času i místa závodu davy fanoušků u tratě neuvidíme | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to zázrak,“ říká pro Radiožurnál prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. Za ten považuje to, že se jeho týmu povedlo v dnešní době za měsíc a půl vyřídit všechna potřebná povolení a sezvat elitní atlety do Prahy na exkluzivní půlmaraton.

„V sobotu ráno v 6.20 hodin bude start. Myslím, že to bude velká věc,“ věří dvaašedesátiletý rodák z italské Neapole, který se v Česku objevil poprvé v roce 1992. V hlavním městě pak pořádal svoji první velkou akci před čtvrt stoletím a tím založil tradici Pražského mezinárodního maratonu.

Také v době koronavirové se snaží hledat nové cesty jak zorganizovat závody pro širokou veřejnost ale i profesionály a ukázat tím, že je Česko připraveno na restart po všech stránkách.

„Je to dobrá zpráva pro celý svět. Může to být nový model pro budoucnost, ne jen pro naší organizaci,“ doplňuje Capalbo.

Speciální podmínky běhu

Pětatřicet nejrychlejších běžců čeká v Praze speciální trať. Půlmaraton budou běhat na oválu na Letenské pláni, který měří přes kilometr a muži i ženy ho tak budou muset absolvovat 16 a půl krát.

„Bydlím blízko Letné, je to skoro jako moje zahrada. Byl jsem na oválu a je super, nový a rychlý. A hlavně je v Praze, což je důležité,“ směje se Carlo Capalbo.

Elitní mužské atlety letos čeká v Praze také brzké vstávání; start je na programu v sobotu už v dvacet minut po šesté hodině ranní.

„V tu dobu nefouká a není moc teplo. A také je to brzy na diváky,“ vysvětluje prezident organizace RunCzech, že tentokrát fanoušky nezve a by byl radši, kdyby diváky podél trati vůbec neviděl.

Od 8. hodiny začnou na oválu závodit ženy a ani jim by nižší teploty po ránu neměly vadit. Africké reprezentace totiž do Česka přiletěly z dlouhého soustředění ve vysoké nadmořské výšce. A Carlo Capalbo věří, že i to by jim mohlo v Praze pomoct útočit na světové časy.