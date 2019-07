Místo nohou má protézy a patří mezi nejrychlejší muže na 400 metrů na světě. Američan Blake Leeper nemá mezi hendikepovanými sportovci konkurenci podobně jako před lety Jihoafričan Oskar Pistorius. Svými časy ho ale výrazně překonal a stejně jako on chce závodit na největších akcích se zdravými atlety. Praha 15:22 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blake Leeper. | Foto: Charlie Neibergall | Zdroj: ČTK/AP

Také na americkém šampionátu mohli fanoušci vidět, jak Leeper po dvoustovce výrazně ztrácí, ale pak najednou jako kdyby ostatní běžci kolem něj stáli - stejně vypadal i jeho závod loni na pražské Julisce.

Beznohý sprinter Leeper chce závodit se zdravými atlety, na mistrovství světa ale nesmí

„Šlo krásně vidět, jak první dvoustovku nestíhal a tu druhou se mu to zase rozběhne a netuhne. Tam má větší výhodu,“ říká český rekordman na 400 metrů Pavel Maslák k atletovi, před kterým jsou ve světových tabulkách díky skvělému času 44,38 sekundy jen jeho krajani.

„Nevíme, jak by běhal, kdyby nohy měl. Třeba mu to pomůže, třeba ne. Nevím, jak měří ty délky, ale přijde mi, že na to, jak je velký, má ty nohy delší než normálně, protože měl dvoje nohy - jedny závodní a jedny normální. Ty normální měl kratší než ty závodní. Nevím, jak to kontrolují na normálních závodech,“ dodává pro Radiožurnál.

Na mistrovství Spojených států závodit může, ale na světovém šampionátu nebo olympiádě zatím ne, jak vyplývá z písemného vyjádření Mezinárodní atletická federace.



„Pravidla jasně stanoví, že mechanická pomoc sportovcům není během atletických soutěží povolena. Ledaže by si s ní sportovec mohl zajistit stejné možnosti jako ostatní. Ale nesmí ho nijak zvýhodňovat oproti atletům, kteří takovou pomoc nevyužívají. Blake Leeper zatím nepodal důkaz, že jeho protézy splňují normu tzv.- maximální přípustné stojící výšky,“ stojí ve vyjádření.

Maximální přípustná stojící výška tedy znamená délku protéz v poměru k tělu, jak o tom mluvil třeba i Pavel Maslák

„Částečně jsem trochu naštvaný .Já s tím nic nezmůžu. Na mně je tvrdá dřina a ostatní je mimo moji moc. Povzbuzuji všechny, kteří sledují můj příběh a věří mi. A ta široká podpora mi třeba může pomoct k tomu, že se dostanu na mistrovství světa v katarském Dauhá,“ říkal po domácím šampionátu novinářům Američan Leeper, který má za sebou i roční distanc za kokain.

Podobně jako teď Leeper usiloval před časem o možnost startovat se zdravými atlety zmíněný Jihoafričan Oscar Pistorius. I on závodil s protézami místo amputovaných nohou a zprvu nemohl závodit na vrcholných akcích kvůli možné technologické výhodě.

Později ale Pistorius uspěl u sportovního arbitrážního soudu a v roce 2011 dokonce vybojoval na mistrovství světa v Tegu stříbro ze štafety na 4x400 metrů. O rok později se stal prvním atletem bez nohou, který kdy startoval na olympijských hrách.