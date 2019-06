Kontroverzní Semenyaová poběží ve Stanfordu závod na 800 metrů, bude útočit na rekord Kratochvílové

Nejkontroverznější postava současné atletiky se v neděli vrací na svoji nejlepší disciplínu. Dvojnásobná olympijská vítězka z osmistovky Caster Semenyaová poběží závod na dva ovály na Diamantové lize v kalifornském Stanfordu, přestože byla původně přihlášená na tři kilometry. Díky švýcarskému civilnímu soudu ale může dál útočit na světový rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983. Eugene 19:31 30. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Caster Semenyaová | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

ýhře v závodě na dva kilometry ve francouzském Montreuil to tom, jak je nespravedlivé, aby ji někdo nutil brát léky, a že není blázen, aby něco takového podobně jako v minulosti podstupovala.

Osmého května totiž začalo platit pravidlo Mezinárodní atletické federace, které zakazuje běžkyním s vyšší hladinou testosteronu závodit na tratích 400 metrů až jedna míle bez hormonální léčby. I proto byla Semenyaová původně přihlášená do Stanfordu na tři kilometry, pak ale pravidlo dočasně pozastavil švýcarský civilní soud.

„Musíme si uvědomit, že žijeme ve světě, kde platí zákony a pravidla. Ona teď tím pádem může startovat. Uvidíme, jak to bude dále pokračovat, protože právníci federace bojují dál a jistě připravují další postupy, které by jí měly znemožnit starty, ale zatím mají navrch ti, co zastupují Caster Senebyaovou,“ přidává svůj pohled manažer Zlaté tretry a zároveň člověk s mimořádnými kontakty v atletickém světě Alfons Juck.

Mezinárodní atletická federace se brání tím, že se snaží o rovné podmínky pro všechny závodnice a se soupeřkmi Semenyaové na osmistovce soucítí dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová.

„Ona za to sice nemůže, že má nějakou vrozenou vadu, ale nemyslím si, že s větší hladinou testosteronu, než je nejvyšší možná ženská, může závodit s ženami. Bohužel to tak je. Mám Caster hrozně ráda, je hrozně fajn, ale když má někdo testosteron jako kluk, nemůže závodit s holkami. Kdybych byla těmi holkami, taky by mi to strašně vadilo,“ povídala na začátku června na Memoriálu Josefa Odložila Zuzana Hejnová.

A přestože aktuálně Semenyaová může bez léčby závodit i v běhu na 800 metrů, mají organizátoři velkých mítinků dilema jestli Semenyaovou pozvat, přestože se od ní dá očekávat výjimečný výkon.

„Zvažovali jsme v našem týmu, jak případně naložit s tím, kdyby se z její strany objevil zájem startovat. Pravděpodobně bychom dospěli k názoru, že diváci by neměli velký zájem o její start, kdybychom to porovnali s počtem diváků, kteří by ji chtěli vidět. Tak jsme to zatím vyhodnotili. Ale počkejme, jak se to bude vyvíjet,“ doplňuje Alfons Juck k teoretickému spojení Zlaté tretry se jménem Caster Semenyjaové.

Každopádně už v neděli jí fanoušci uvidí ve Stanfordu, kde může před dvaadvacátou hodinou zaútočit na skoro 36 let starý světový rekord Jarmily Kratochvílové.