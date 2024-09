Evropská atletika vyhlásí vycházející hvězdy roku. Za Česko nechybí Manuel, Järvinen nebo Rada

Juniorský mistr světa Järvinen: Kdybych nedělal desetiboj, skákal bych a běhal 110 metrů překážek

Co plánuje Tomas Järvinen měnit v přípravě při přechodu do dospělé kategorie? Jak si pochvaluje spolupráci s trenérem Josefem Karasem? V čem mu na tréninku pomáhá skokan do dálky Radek Juška?