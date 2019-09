Mezinárodní atletická federace plánuje na MS v Dauhá testovat elektronickou pilulku pro měření horka

Vědci se vrací k testování elektronické pilulky, která má sportovcům pomoct v boji s dehydratací a vyčerpání z horka. Vyzkoušet ji chtějí na blížícím se mistrovství světa v atletice v katarském Dauhá, kde se atleti budou muset vypořádat s mimořádně vysokými teplotami, které ještě znásobují výjimečnou zátěž při závodech. To vše především kvůli olympijským hrám v Tokiu, které se uskuteční příští rok. Praha 20:39 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpařka Nikola Ogrodníková doufá, že Český atletický svaz nebude testování elektronické pilulky podporovat | Zdroj: Profimedia

„Primárně se kasají tím, že to vůbec organizmus nezatíží, že je tam jen elektročip, který se spustí na dálku v momentě sportovního výkonu. My, jako česká atletika, s tím máme jednu zkušenost, která je z roku 2011 z Tegu, kdy s tím měla nejmenovaná atletka docela velké zažívací obtíže,“ vzpomíná vedoucí lékařka české atletické reprezentace Karolína Bílková na světový šampionát v jihokorejském Tegu před osmi lety.

Elektronická kapsle vážící 1,7 gramu hlídá během závodu díky senzorům tělesnou teplotu a přenáší elektronická data. V pilulce není žádný lék, sportovci si jí vezmou před závodem a po průchodu trávicím ústrojím jí vyloučí. Mezinárodní atletické federace ujišťuje, že je to naprosto bezpečné, ale Češi se výzkumu v Dauhá s velkou pravděpodobností účastnit nebudou.

„Obecně od toho atlety neodrazujeme, ale na rovinu, ani jim to nedoporučujeme. Přece jenom je to vrchol sezony, pro někoho vrchol kariéry,“ dodává Bílková.

Testování by tak mohlo narušit, v tom nejmírnějším případě, koncentraci sportovců na vrcholný výkon. Atleti se k experimentu můžou sami přihlásit, ale někteří z nich o podobné možnosti ještě ani neslyšeli.

„Toto slyším poprvé a docela kulím oči, protože mi to přijde takové divné. Doufám, že tyto věci svaz nebude podporovat,“ povídá vicemistryně Evropy v oštěpu Nikola Ogrodníková.

Testování by se ale mělo týkat hlavně chůze a vytrvalostních běhů, ale ani tam Karolína Bílková nemá žádné informace o tom, že by se někdo chtěl projektu zúčastnit. Navíc když by to danému atletovi na nejvýznamnější akci roku vůbec nepomohlo.

„Když to řeknu úplně špatně, tak je to oběť na oltář vědy, protože se z toho následně udělá nějaká studie adaptace, ale v tu chvíli mu to nepomůže,“ doplňuje lékařka českých atletů Karolína Bílková.