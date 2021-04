Šéfem České atletiky dál zůstává Varhaník. Zvolen byl počtvrté za sebou, v čele svazu je od roku 2009

Český atletický svaz nadále povede Libor Varhaník. Na valné hromadě neměl protikandidáta a získal mandát na další čtyři roky. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě. Varhaník je šéfem české atletiky od roku 2009, kdy vystřídal dlouholetého předsedu Karla Pilného. Nymburk 14:31 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Sám po sobotních volbách v Nymburku zahájí čtvrté čtyřleté funkční období. Pětapadesátiletý rodák z Kutné Hory v poslední době řešil zejména změnu pravidel financování sportu po přechodu této agendy z ministerstva školství k Národní sportovní agentuře (NSA) a důsledky koronavirové pandemie, která loni na jaře zastavila i atletickou činnost.

Česko bylo světovým průkopníkem při obnovování atletických soutěží. „Jsem hrozně rád, že atletika pořád v činnosti pokračuje. I přes to složité období je velká chuť a motivace našich členů k tomu, aby atletika žila a aby oddíly ožily jako před tou pandemií,“ uvedl Varhaník v rozhovoru na svazovém facebooku.

V nejbližší budoucnosti bude úkolem obnovit atletickou činnost, až to zmírnění vládních opatření proti šíření koronaviru umožní. „Potřebujeme vrátit všechny k pravidelné pohybové aktivitě. To jde ruku v ruce s naším vytčeným cílem, aby atletika byla nejpraktikovanějším sportem České republiky. Myslíme si, že k tomu má veškeré předpoklady. Je to sport na celý život, učí základní pohybové dovednosti, je genderově vyvážený, jednoduchý,“ řekl Varhaník.

Členská základna atletických oddílů v poslední době roste. „Pevně věřím, že ani tohle složité období nám v tom žádné výrazné změny neudělá,“ doplnil staronový předseda.

Varhaník zastává vrcholnou funkci i na evropské úrovni. Od roku 2019 je místopředsedou Evropské atletiky a loni se stal předsedou správní rady pro atletické mistrovství Evropy v Mnichově 2022. Je také místopředsedou Českého olympijského výboru a členem Národní rady pro sport, což je poradní orgán předsedy NSA Milana Hniličky.