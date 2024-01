Kubelík vyhrál dvoustovku na Czech Indoor Gala. Byl jediným domácím vítězem prestižního mítinku

Sprinter Eduard Kubelík vyhrál na atletickém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě závod na 200 metrů. A to v mezinárodní konkurenci a v osobním rekordu 20 sekund a 66 setin. To bylo jediné vítězství českého atleta ve velké mezinárodní konkurenci. Ostrava 14:04 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sprinter Eduard Kubelík | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Je to úplně jiný začátek sezony než loni. Běželo se mi dobře, i když jsem byl trochu unavený a ve stresu, což je normální, když je člověk jeden ze spolufavoritů. Snažil jsem se běžet svůj závod a nepřemýšlet nad ostatními,“ popsal mladý sprinter Eduard Kubelík poměrně hladké vítězství a zlepšení osobního rekordu o 11 setin.

K vítězství před ním mířil i koulař Tomáš Staněk. Vedl od třetí série svým nejlepším letošním výkonem 21,33 metru. Ale nakonec ho posledním pokusem překonal Američan Roger Steen o pět centimetrů.

„Pocity jsou smíšené. Určitě bych byl spokojenější, kdyby mě Roger nepřekonal posledním pokusem. Stane se. Jsem ale rád, že jsem si zase posunul sezonní maximum, a hlavně že jsem tady mohl startovat,“ přidal své pocity český koulař.

Druhá za Slovinkou Tinou Šutejovou skončila i tyčkařka Amálie Švábíková za výkon 463 centimetrů.

„Chyběl asi dobrý rozběh. Poměrně jsem se prala s technikou. Tina mě zase převálcovala. Uvidíme, kdy se to konečně prolomí a povede se mi ji přeskočit. Ale nevadí mi to. Tině to přeju a za druhé místo jsem ráda,“ popsala Švábíková.

Zraněný, ale nadšený Juška

Dálkař Radek Juška bral druhé místo s velkou radostí. Za 803 centimetrů a jen šest centimetrů za fenomenálním Řekem Miltiadisem Tentogluem.

„Pokus přes osm metrů je vždycky povedený. Navíc to byl můj první pokus přes osm metrů v hale od roku 2016, takže je to motivující,“ radoval se Juška.

Poslední pokus Juška vynechal, na dvou místech měl pravé chodidlo hodně krvavé. „Trochu jsem si při dopadu pátého pokusu přišlápl kotník. Ten je nakonec jen trochu sedřený, ale mám ještě díru v palci, takže doufám, že to nebude na šití,“ přál si po úrazu od tretry český dálkař.