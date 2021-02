Na Evropě by to mělo vypadat ještě líp, hodnotí čtvrtkař Maslák svůj vítězný výkon v Ostravě

Čeští atleti mají za sebou halový mítink v Ostravě. V mezinárodní konkurenci předvedli dobré výkony třeba čtvrtkař Pavel Maslák nebo koulař Tomáš Staněk. Ještě necelé dva týdny před akcí ale neměli jasno, jestli se halový mítink Czech Indoor Gala vůbec bude konat. Ostrava 18:03 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Maslák | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Je to samozřejmě nepříjemný pro každého z nás. Já jsem se ale chystal, jako kdyby ten závod měl být, stejně tak na jaře. Nic jiného nám totiž nezbývá,“ uvedl spoludržitel českého rekordu v běhu na sto metrů Jan Veleba.

V Ostravě skončil Veleba na šedesátce druhý. V rozběhu i finále předvedl stejný výkon 6,67 setin vteřiny.

Svou disciplinu vyhrál koulař Tomáš Staněk a to hned prvním vrhem na hranici 20,94. Ale technicky své pokusy nezvládal.

„Fyzicky jsem na tom dobře, ale po té cestě sem se nedokázal vzpamatovat. V tom těle to udělalo něco špatně, vytuhly mi nohy a když nejede spodek, tak to do koule nejde,“ povzdechl si český reprezentant.

Maslák na čtvrtce spokojen

Nejlepší výkon z českých atletů tak předvedl čtvrtkař Pavel Maslák. Rodák z Havířova vyhrál svou disciplínu nejlepším letošním evropským časem 46 sekund a 22 setin.

„Už jsem spokojený. Je to, na co mám natrénováno. Potvrdil jsem to a jsem rád za to. Forma se stupňuje, potřebuju ale ještě trochu přidat do rychlosti a na Evropě by to mělo vypadat ještě líp,“ věří trojnásobný halový evropský šampion v gradaci formy na březnový šampionát v polské Toruni. Tam to bude asi stejně jako v Ostravě bez diváků.

„Na každém závodě je to trochu jiné. Tady je to horší v tom, že je tady velký prostor a není tady nic slyšet, skoro jako na tréninku.“ dodal po kvalitním závodním jak říká tréninku Pavel Maslák.