Czech Indoor Gala láká na světová jména. S Manuel budou na čtyřstovce soupeřit Klaverová a Bukowiecká

Atletický halový mítink v Ostravě Czech Indoor Gala má už osmiletou tradici a druhým rokem za sebou je v nejvyšší kategorii závodů. Už v úterý odpoledne se ve Vítkovicích představí mnoho atletických hvězd a manažer mítinku Alfonz Juck si myslí, že konkurence je ještě lepší než loni. Ostrava 20:36 3. února 2025

„Mám pocit, že je o něco vyšší. Samozřejmě mnozí špičkoví atleti, hvězdy typu Olivia Fabry, Alysha Newman, ale i Mattia Furlani, Petr Svoboda, Natalia Bukowiecká, budou mít první start v sezoně, která je dlouhá. Pro mnohé kvůli halovému mistrovství světa až do poloviny března,“ jmenuje Juck několik hvězd ostravského mítinku, které se chystají na halové mistrovství Evropy v Nizozemsku a vzápětí i na halový světový šampionát do Číny.

Poslechněte si, jak se na mítink World Indoor Tour v Ostravě těší tyčkařka Amálie Švábíková a manažer Alfonz Juck

Mítink v Ostravě začíná v půl páté odpoledne a vyvrcholí před devatenáctou hodinou. Podle obsazení Juck láká na závěrečnou disciplínu se třemi českými reprezentantkami.

„Určitě bych vybral čtyřstovku žen, kde jsou Lieke Klaverová a Natalia Bukowiecká, absolutně elitní čtvrtkařky. Ale musím říct, že po vzájemné dohodě spolu nepoběží v jednom běhu, ale každá v jiném. Máme tam i Lurdes Gloriu Manuel, Emu Landovou a Terezu Petržilkovou, takže to bude úžasný zážitek přímo na závěr celého mítinku,“ dodává Juck.

Jednou z tváří mítinku je tyčkařka Amálie Švábíková, která se právě v hale v Ostravě odrazila ke světové špičce. Ve Vítkovicích ale zatím nevyhrála, dvakrát skončila druhá.

„Je to pro mě super, Ostravu mám ráda. Vždycky se mi tady dařilo, sedí mi to tady, mám ráda ostravské publikum, takže se strašně těším. Je to samozřejmě nějaká meta, které bych chtěla dosáhnout a chtěla bych si odsud jednou určitě to prvenství odvézt. Pořadatelé mítinku mi to ale úplně nezlehčují, protože se tady vždycky představí skvělé holky, skvělé tyčkařky. Jsem hrozně ráda, že tady jsou,“ přidala Švábíková.

Konkurenci bude mít velkou, třeba bronzovou medailistku z poslední olympiády Kanaďanku Newmanovou nebo bronzovou z mistrovství světa Slovinku Tinu Šutejovou. Švábíková na loňských olympijských hrách v Paříži skončila pátá v českém rekordu 480 cm.