Bohužel jsem nevyházený, mrzí koulaře Staňka, že po zranění lokte nebyl na Czech Indoor Gala v plné formě

Czech Indoor Gala je atletický mítink v Ostravě, který patři k nejprestižnějším halovým akcím celé sezony a přivítal celou řadu českých i světových hvězd. Třeba v soutěži koulařů nastoupil úřadující mistr Evropy Leonardo Fabbri z Itálie, kterého dokázal porazit i Tomáš Staněk. A to i když se stále potýká s následky zranění lokte z dubna 2024. Ostrava 13:03 5. února 2025

„Bohužel jsem nevyházený z důvodu zranění lokte, takže to chce ještě chvíli čas. Laboroval jsem s tím, co se s tím dá dělat, povolovat a tak dál, abych nějaké závody odházel, byla to taková brzda. Jde to super směrem. V březnu, kdy bych měl být v největší formě, máme ještě čas potrénovat, vyházet, abych se od té techniky dokázal odrazit směrem k dalším pokusům,“ věří koulař Tomáš Staněk po čtvrtém místě na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě, které si zajistil pokusem 20 metrů 91 centimetrů.

Ještě o příčku výše skončila sprinterka Karolína Maňasová, která loni na šedesátce ve své domovské hale na startu zavrávorala a v úterý při rozběhu jí to přišlo na mysl.

„V rozběhu, ve finále už ani tolik ne. Trenér mi říkal, že v rozběhu start nebyl úplně extra dobrý, takže na to jsem se snažila zaměřit. Po tom rozběhu jsem byla asi více namotivovaná, že poběžím o trochu rychleji. Tohle je můj druhý start. Běžela jsem pod 7,2 sekundy, čtyři setiny od osobáku. Ještě nemám úplně top formu, ještě to, na co mám natrénováno, převedu doufám nejlépe v Apeldoornu,“ vyhlíží Maňasová halové mistrovství Evropy.

Bronz vybojovala i tyčkařka Amálie Švábíková, která zase bojovala s tvrdostí svých tyčí. „Měla jsem tu svoje závodní tyče. Brala jsem tyč, na které jsem v létě skákala přes 4,60 a nebyla jsem schopná na ní skočit 4,58, protože byla měkká, takže mi to něco ukázalo. Asi mám více síly nebo prostě musím lépe zapracovat na tyči, ale určitě to beru pozitivně,“ uvedla česká tyčkařka, která s novou trenérkou Jiřinou Kudličkovou pracuje také na rychlosti v rozběhu.

Novou trenérku brzy představí i Nikoleta Jíchová, která i jako překážkářka byla nejrychlejší z českých čtvrtkařek.

„Věřila jsem si a tím to asi bylo. Na druhou stranu vím, že je začátek sezony a holky ještě předvedou svoji největší formu. Takže nemůžu úplně usnout na vavřínech a myslet si, že teď tady budu panovat, tak to rozhodně neberu. Beru to tak, že to vyšlo a do příště musím zamakat, abych to zvládla po 52 vteřin, protože věřím, že na to mám,“ usmívala se Jíchová.

Česká překážkářka si v Ostravě na hladké čtvrtce vylepšila osobní rekord na 52,07 a byla rychlejší než specialistky Lada Vondrová nebo Lurdes Gloria Manuel.