Malé mistrovství světa bez diváků. Tak mluví Barbora Špotáková o čtvrtečním závodu Diamantové ligy v Římě. Dvojnásobná olympijská vítězka po dlouhé době nepůjde do závodu jako česká oštěpařská jednička, ale přesto se těší na to, jak budou soupeřky její návrat po druhé mateřské pauze sledovat. Říma 11:02 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Ogrodníková. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Myslím, že oni se mě taky trochu bojí a čekají, co z toho vyleze. Těším se, jak budou koukat. Budu se snažit, aby je to zase hnedka posadilo na ta správná místa,“ usmívá se světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, která vstoupila do sezony v květnu na regionálním mítinku v Kolíně výkonem 63 metrů a 85 centimetrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ogrodníková, nebo Špotáková? Na závodě Diamantové ligy v Římě dojde i na souboj českých oštěpařek

V Římě by chtěla minimálně 15 centimetrů přidat, což by znamenalo limit pro olympijské hry v příštím roce. A třeba aktuální česká tabulková jednička Nikola Ogrodníková by se nedivila, kdyby se jí to povedlo

„Fakt ji beru jako hodně výjimečného člověka, co se týče oštěpu, protože má proporce a páky o dost větší než ostatní oštěpařky nebo třeba já,“ povídá vicemistryně Evropy z Berlína, která vstoupila do sezony výkonem světové kvality 67,40. V Římě tak můžou fanoušci atletiky vidět i vyrovnaný souboj českých oštěpařek.

Zapomenu na to, kolik mi je a že mám dvě děti, a jedu bojovat jako vždycky, říká oštěpařka Špotáková Číst článek

„Já to tak úplně nevnímám, je to pro mě pořád Diamantová liga, není to souboj, kdo z nás bude lepší česká jednička. A startovní listina je tak hrozně nabitá, je nás tam jedenáct oštěpařek a z toho má myslím osm holek hozeno přes 67. To jsem na Diamantové lize ještě nezažila, že bychom měly takhle silnou startovní listinu,“ říká Ogrodníková.

„Jedu na první závod na malé mistrovství světa, rovnou po mateřské. Ale na druhou stranu je lepší do toho skočit rovnýma nohama,“ potvrzuje slova o výjimečné konkurenci v Římě i Barbora Špotáková.

Dvojnásobnou olympijskou vítězku jen mrzí, že organizátoři mítinku dali oštěp do předprogramu, a tak je dost pravděpodobné, že se na soutěž oštěpařek bude dívat na sedmdesátitisícovém stadionu pár stovek nejvěrnějších fanoušků.