Dvě hvězdy světové atletiky mají velký problém s porušením dopingových pravidel. Mistr světa v běhu na sto metrů Američan Christian Coleman ani šampionka na čtyřstovce Salva Ajd Násirová reprezentující Bahrajn sice neměli pozitivní test, ale trest jim hrozí za vynechání tří dopingových kontrol během jednoho roku. Praha 15:21 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Salva Ajd Násirová. | Foto: Soenar Chamid | Zdroj: Reuters

Rodačka z Nigérie závodící za Bahrajn zaběhla ve finále světového šampionátu nejrychlejších 400 metrů od 80. let. Lepší časy už mají v historických tabulkách jen Marita Kochová z NDR a Jarmila Kratochvílová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přijdou hříšníci Coleman a Násirová o olympiádu? ‚Pravidla by měla platit pro všechny,‘ říká Maslák

Násirová v Dauhá zvládla jeden ovál za 48,14 sekundy, ale na její skvělý čas teď padl dopingový stín, když jí komisaři třikrát nezastihli na nahlášeném místě. A podle Zuzany Hejnové to není náhoda.

„Myslím, že to patří k profesionální atletice. Mně se samozřejmě taky stalo, že jsem měla zmeškaný test, ale nemůže se stát, že má člověk tři. Když má dva, tak si na to holt musí dávat sakra velký pozor, aby se to nestalo. Tři zmeškané, na to není výmluva,“ říká Hejnová.

Násirová na svůj prohřešek reagovala na instagramu s tím, že není podvodnice a může se to stát každému. Podle dvojnásobné mistryně světa na čtyřstovce s překážkami Hejnové je ale jednoduché zadat místo pobytu.

Sprinterský mistr světa Coleman zmeškal dopingové kontroly. Kvůli trestu může přijít o olympijské hry Číst článek

„Já na to myslím pokaždé, když jedu někam pryč. Vždycky si vzpomenu, abych si to změnila, a stejně to může udělat ona. Je na to jednoduchá aplikace, kde se to během dvou sekund změní,“ vysvětluje Hejnová.

A stejné problémy jako Násirová má i sprinter Coleman. Ten už loni zmeškal tři kontroly, ale právníci nakonec našli skulinu v pravidlech, a mohl tak na podzim vybojovat titul mistra světa na stometrovém sprintu. V prosinci ho ale komisaři opět nezastihli a tak mu teď stejně jako Násirové hrozí dvouletý distanc.¨

„Jsme jenom lidi, děláme chyby. I já jsem měl dva puntíky za sebou, ale když člověk ví, že za třetí je dva roky stopka, tak si to sakra pohlídá. Pravidla jsou daná, měla by platit pro všechny stejně,“ přidává svůj pohled trojnásobný halový mistr světa na 400 metrů Pavel Maslák, podle kterého by měl následovat předepsaný trest – a tím by hvězdy světové atletiky přišly třeba i o odložené olympijské hry v příštím roce.