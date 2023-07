Teplé počasí nevadí, tělo je krásně uvolněné, říká po splněném limitu na mistrovství světa mílařka Mäki

Výrazné zlepšení svého letošního maxima předvedla v Chořově česká rekordmanka v běhu na 1500 metrů Kristiina Mäki. Právě v této disciplíně skončila v elitní konkurenci Diamantové ligy v Polsku na desátém místě v čase 4:03, 27 minuty. O průběhu závodu a teplém počasí se rozpovídala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Chořov (Polsko) 18:04 16. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletika Kristiina Mäki splnila na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově limit na světový šampionát | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Kristiino, gratuluji k letošnímu nejlepšímu výkonu pod 4:03,50 minuty, což je i ostrý limit na světový šampionát v Budapešti. Slzíte nebo to je pot?

To je pot, ale děkuji. Jsem moc ráda, že jsem to zaběhla. Šla jsem do závodu s tím, že to bude hodně rychlé a že bude možnost se pokusit i o olympijský limit. Snad budu mít ještě nějakou příležitost ho splnit.

Pomohlo k rychlému počasí i horké počasí nebo ho jako mílařky úplně nevyhledáváte?

Zdá se, že je to nesnesitelné. Na rozcvičení, které trvá přes hodinu, je to nepříjemné. Na samotný závod a výkon jsou to nejlepší podmínky, které mohou být, protože tělo je uvolněné. Nesmí se člověk psychicky poddat tomu, že se potí a je strašné horko. Ještě větší horko bylo při olympijských hrách v Tokiu, takže je vidět, že pro výkony to je dobré.

K národnímu rekordu jste se přiblížila zhruba na dvě sekundy. Cítíte, že jste v podobné formě jako v Tokiu?

Je to můj druhý nejlepší výkon. Nerada to srovnávám, protože každá sezona je jiná a olympijský rok byl hodně specifický. V aktuálním roce jsem se zaměřila na to být přítomna. Zní to vtipně, ale je to docela podstatná věc, ať už děláte cokoliv.

Očekávala jste takový průběh závodu?

Snažila jsem se to rozběhnout tak, abych se zařadila mezi druhou skupinku. Nechtěla jsem být někde na konci, protože za to pravidelně dostávám ceres od trenéra. Vyplatilo se to, protože na mezičase kilometru jsem byla docela rychle. Poslední kolo by šlo určitě zaběhnout lépe, ale je tam prostor na zlepšení. Dnes to bylo docela dobré.