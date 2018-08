Bronzová Vrabcová Nývltová: Poslední trénink jsem skoro obrečela, tohle by mě nenapadlo ani ve snu

Lyžování jste opouštěla, protože vás nenaplňovalo. Teď jste medailistkou z mistrovství Evropy v maratonu a českou rekordmankou. Jaké jsou první pocity?

Vůbec nevím, co mám říct, je to pro mě něco naprosto neuvěřitelného. Když jsem odcházela z lyžování, tak proto, že mě běhání strašně bavilo a nečekala jsem nějaké výsledky, prostě jsem si šla užívat sport.

Je pravda, že když už jsem chtěla něco dokázat, tak poslední týden byl náročný nejen pro mě, ale i pro celé moje okolí, tomu patří můj největší dík. Tohle by mě nenapadlo ani ve snu.

Jako lyžařka jste byla zvyklá na zimu, dnes bylo po dvou chladnějších dnech teplo. Jaký byl maraton v centru Berlína?

Co jsem přešla k atletice, říkám, že jsem se spletla v narození, že jsem měla být Španělka. Teplo mám opravdu ráda a užívám si sluníčko. Kdyby byly úplně tropy, bylo by to hodně nepříjemné, tohle bylo příjemnější počasí.

A jak nepříjemné byly poslední kilometry po průběhu Braniborskou branou, kdy se závod rozhodoval a vepředu jste byly tři?

To bylo strašné. Věděla jsem, že ta čtvrtá není až tak daleko a ze zkušenosti vím, že minuta se dá na posledních kilometrech strašně rychle zkazit. Říkala jsem si: „Vydrž s nimi co nejdýl, ať má ta čtvrtá co nejmenší šanci.“ A pak už to byl boj do samého konce.

Říkala jste, že vaši nejbližší to s vámi neměli lehké. Cítila jste formu?

Ne. Naopak. Byla jsem úplně zoufalá, měla jsem pocit, že je všechno špatně. Včerejší trénink jsem skoro obrečela, protože jsem se ani nedostala do maratonského tempa, když jsem chtěla běžet tři minuty rychle.

Prudila jsem Martina (manžela) celý pobyt tady. Před ním klobouk dolů. Rodičům a přátelům jsem radši nevolala, včera jsem zahodila telefon.

Na zimních olympijských hrách jste startovala ve více disciplínách, tady je jen jedna. Nebyla jste nervózní, že není možnost opravy?

Možná do jisté míry. Ale tohle je pro mě pořád spíš zábava. Lyžování byla dřina a běh jsem si vybrala sama. Našla jsem se v něm a jsem v něm šťastná. Tlak jsem si na sebe vytvořila spíš sama. To já jsem chtěla něco dokázat, než aby mě do toho tlačil někdo jiný, což jsem cítila v lyžování.

