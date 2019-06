Radost ze sportu i medaile. Atleti si pochvalují nový formát závodů na Evropských hrách

„Je to takové nezmapovaná území, ale fakt se mi to líbilo. Asi mě nikdy nebavila atletika jako při té závěrečné štafetě,“ přiznal pro Radiožurnál člen stříbrné smíšené štafety Jan Tesař, že závěrečná stíhací štafeta na 800, 600, 400 a 200 metrů pro něj v atletice byla možná zatím největším diváckým zážitkem.

Hned dvě stříbrné medaile v úvodním dnu přinesl českému výběru nový formát atletických závodů na Evropských hrách v Minsku. Více v reportáži Lukáše Michalíka

Přímo na atletickém oválu si tuto novinku zkusila Diana Mezuliáníková, která si pochvalovala především týmovou spolupráci.

„Teď zpětně jsem za to ráda. Jednak to dopadlo dobře, ale celá ta atmosféra byla úplně jiná a mnohem lepší. Bylo to mnohem méně individuálnější, takže se mi to rozhodně líbilo.“

O něco skeptičtější je v případě nového formátu s názvem Dynamická nová atletika čtvrtkařka Lada Vondrová, která lituje především některé kolegy z jiných odvětví.

„Pro nás je 4x400 metrů mix ještě v pohodě, ale myslím si, že oštěpařům a výškařům docela zavařili. Už je to víceméně spíš pro diváky než pro sportovce,“ řekla Vondrová s odkazem na fakt, že pokud reprezentanti postoupí až do finále, čekají je čtyři závody v šesti dnech. A to je například pro oštěpařky obrovský nápor na svaly, klouby a šlachy.

Čeští atleti jsou v Bělorusku zatím v semifinále soutěže družstev, a jsou tak nadále ve hře o celkový triumf.