Čeští atleti se na Evropských hrách budou muset obejít bez Masláka, trápí ho zdravotní problémy

Česká atletická výprava na Evropských hrách v Minsku se bude muset obejít bez největší hvězdy. Trojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák si sice ve čtvrtek vytvořil na Zlaté tretře v Ostravě sezonní maximum na dvoustovce 20,62 sekundy, v pátek ale do Běloruska neodletěl. Ve startu mu zabránily zdravotní problémy. Minsk 16:04 21. června 2019

„S časem jsem spokojený. Ke konci mě ale trochu píchala klenba (nohy), tak snad to bude v pohodě. Trápím se s tím celou sezonu. Myslel jsem, že to není nic vážného, tak jsem to nechal být. Měl jsem to na háku a asi jsem neudělal úplně dobře,“ uvedl Maslák pro youtube kanál CzechAthletics po Zlaté tretře.

Atlety čeká v Minsku netradiční závod družstev v novém vyřazovacím formátu. Český výběr čeká první kvalifikační kolo v neděli. Místo Masláka nikdo další povolán nebyl.