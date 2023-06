303,5 bodu stačilo. Čeští atleti na Evropských hrách obsadili deváté místo a udrželi se mezi elitou

Čeští atleti se na kontinentálním šampionátu družstev udrželi mezi elitou. V polském Chořově skončili devátí a zůstávají v první divizi. Na začátku Evropských her ale nebyla situace pro Čechy vůbec příznivá. Po úvodním dnu byli na sestupovém čtrnáctém místě. Chořov (Polsko) 12:28 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští atleti už mají jistotu setrvání v elitní divizi na Evropských hrách (ilustrační foto) | Foto: Reuters, Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Česko si zajistilo záchranu až během posledního dne. Národní tým nakonec nasbíral 303,5 bodu, předstihl Švédsko nebo třeba Finsko a skončil na devátém místě z celkových šestnácti.

„Je to super. Tohle je úplně jiná akce, než když člověk závodí sám za sebe, a docela mě to baví, protože celý rok je jenom o tom jednotlivci. A tady se člověk snaží urvat co nejvíc pro svůj tým,“ pochvaluje si udržení v první divizi mistrovství Evropy Kristiina Mäki, která se v závodě na 1500 metrů umístila šestá.

Pod pódiem skončil také koulař Tomáš Staněk. Lehce zdravotně indisponovanému koulaři stačil výkon 20,47 metru na čtvrté místo.

„Přede mnou nebyl žádný tým, který nás ohrožuje zezadu, což je klíčové. Ale každý bod se samozřejmě počítá, takže z tohoto hlediska mě to mrzí. Jel jsem sem s trochu nataženým tříslem, takže jsme to tady ještě povolovali a asi jsem se na to soustředil víc než na to házení,“ řekl Staněk.

Český tým se udržel s velkým přehledem v elitní divizi mistrovství Evropy družstev Poslední den šampionátu se Češi vyhoupli dokonce na DEVÁTÉ místo ✊https://t.co/PGso6Efbrv pic.twitter.com/Ot1FSOjEio — Česká atletika (@czatletika) June 25, 2023

I tak ale českým barvám body přibývaly. A ještě víc jich pak bylo díky zlatu smíšené štafety na 4x400 metrů ve složení Krsek, Petržilková, Müller a Vondrová. Zaskvěla se také oštěpařka Nikola Ogrodníková, která hodem 61,75 metru získala stříbro.

„Myslím si, že ten výkon je dobrý. Řeší se tady body pro Česko, v čemž jsem podle mě uspěla velmi dobře, že jsem splnila nějaká očekávání, která jsme potřebovali. A uvidíme. Mám nový rozběh, ze kterého pořád ještě nejsem úplně nadšená a musí se to vyházet. Zatím z toho nemám moc dobrý pocit,“ hodnotí svůj výkon Ogrodníková.

Čeští atleti se i díky jejím bodům s přehledem zachránili.