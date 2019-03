Mladý český atlet překonal evropský rekord, ten ale neplatí. Zapomnělo se na dopingovou kontrolu

Krsek králem gigantu, Nadějný čtvrtkař zrychluje, Kladenský Matěj Krsek opět zářil. Takhle oslavovaly novinové titulky vítězství atleta na mistrovství republiky juniorů. Radovaly se z překonání 29 let starého českého rekordu. Čas 46,77 sekundy, ve kterém čtyřistametrovou trať prolétl, však neměl být pouze národním, ale také evropským rekordem. Zapomnělo se ale na dopingovou kontrolu, která je pro uznání rekordu podmínkou. Praha 15:25 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atlet Matěj Krsek na juniorském mistrovství světa ve Finsku | Zdroj: Archiv Matěje Krska

Přestože jsou u Krska všichni na kvalitní výkony zvyklí, nikoho ani nenapadlo pomýšlet na překonání evropského rekordu. „Ihned se přišlo na to, že mě to v letošních celosvětových tabulkách do 20 let staví na třetí příčku. Nicméně nikdo už nehledal, jak to vypadá v evropských tabulkách,“ vysvětluje Matěj Krsek, kde se stala chyba. Ředitel atletického svazu Tomáš Janků jeho slova potvrzuje. „Nikdo přítomný v hale nevěděl, že se jedná o evropský rekord. Bylo to nečekané, nikoho to ani nenapadlo.“

Výjimečnost výkonu si uvědomil až sám Krsek tentýž večer. „Zavolal mi večer, že procházel internet a zjistil, že má o desetinu lepší čas než Borlée,“ popisuje situaci Krskova trenérka Hana Větrovcová. Kevin Borlée je dosavadním držitelem juniorského evropského rekordu v běhu na 400 metrů - jeho hodnota má 46,87 sekundy. Krsek jej tedy překonal o celou desetinu sekundy.

Následoval řetězec telefonátů do kladenského klubu i na Český atletický svaz. „Byli jsme všichni překvapení, nikdo o tom nevěděl,“ říká Větrovcová.

Problém je, že pro uznání evropského rekordu musí i juniorský závodník absolvovat dopingovou kontrolu. „Řešili jsme to hned další den s nadějí, že ta lhůta je třeba den, dva. Podmínkou však je, že test musí proběhnout hned po výkonu, na což už v tu dobu bylo pozdě,“ doplňuje předseda atletického oddílu A.C.TEPO Kladno Jiří Klesnil. Pro uznání národního rekordu taková kontrola nutná není.

Kontrola na požádání

Takovou dopingovou kontrolu si navíc musí vyžádat sám závodník. „Pravidla Mezinárodní atletické federace hovoří jasně. Nikdo jiný než závodník tuto zodpovědnost nemá. Bohužel sám Matěj v tu chvíli nevěděl, že rekord zaběhl, a zkoušku tedy nevyžadoval,“ sděluje Janků.

Dopingová komise přitom na šampionátu byla. Antidopingový výbor, který se o ni staral, sem vyslal dva své komisaře a ti provedli během víkendu celkem šest kontrol. „Klíč výběru sportovců děláme my. Buďto losem nebo podle umístění,“ vysvětluje zástupce této instituce Jan Chlumský. V takovém případě je sportovec osloven přímo dopingovým komisařem. Matěj Krsek však tímto klíčem zvolen nebyl a tak bylo údajně na něm, aby komisaře sám oslovil. „Komisaři samozřejmě nevědí, kdo jaký rekord překonal,“ dodává Chlumský.

„Je to docela anomálie. Myslím si, že přesto, že to je na závodníkovi, by to mělo být nějak ošetřené i pořadatelem,“ připojuje svůj názor Klesnil. Dopingová kontrola by při překonání jakéhokoli rekordu podle něj měla být automatická, aby se těmto situacím předešlo. Podle Krskovy trenérky je „absurdní“, aby si takové věci měl hlídat „kluk, který běží první čtvrtku v sezoně“. Nicméně jakkoli jsou pravidla neúprosná, tato ojedinělá událost v závěru mrzí všechny strany.

Opatření do budoucna

Velká škoda je to podle slov Tomáše Janků i pro českou atletiku. Plánují proto podniknout podpůrná opatření, aby v budoucnu podobné situace nevznikaly. „Budeme muset vytvořit osvětu trenérům a závodníkům. Chceme také udělat taková opatření, abychom mohli včas zareagovat,“ říká Janků. Elektronické časomíry jsou nyní schopné zaznamenat překonání národních rekordů a ty evropské by tam podle něj měly být přidány. Dále se tím na svém jednání bude zabývat Soutěžní komise.

„Evropský rekord je evropský rekord. Mrzí mě to,“ přidává se i Krsek. Sám ale dobře ví, že jeho případ není první svého druhu. Podobně neuznaných výkonů je ve výsledkové listině IAAF zaznamenáno více. Evropský juniorský rekord tedy i nadále drží Belgičan Kevin Borlée.