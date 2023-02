Běžec Sasínek překonal český rekord na jednu míli. ‚Psychicky je to náročná trať, ale cítil jsem se skvěle‘

Čeští atletičtí reprezentanti Kristiina Mäki a Filip Sasínek tvoří už nějakou dobu sportovní pár. Mají spolu syna Kaapa a oba běhají střední tratě. Na čtvrtečním halovém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě měli vysoké cíle. Kristiina chtěla na trati patnáct set metrů zaběhnout limit na halové mistrovsví Evropy, ale dvě kola před koncem vzdala. Ostrava 10:40 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Sasínek | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Měla jsem před závodem zažívací problémy. Při závodě jsem se necítila nijak špatně, ale bohužel to nešlo. Mrzí mě to takhle doma před tolika lidmi, ale bohužel jsem s tím nemohla nic dělat,“ popisovala Kristiina Mäki střevní potíže před závodem a doufala, že rodinnou čest zachrání její přítel Filip Sasínek v závěrečném závodě na jednu míli.

„V jeho případě očekávám osobák, což by znamenalo i český rekord. Musí to zachránit,“ usmívala se Mäki. A v závěrečné disciplíně jedné míli se Filipu Sasínkovi opravdu povedlo zabojovat i za svou partnerku a český rekord stlačit pod čtyři minuty. Konkrétně časem 3.57,62.

„Člověk cítí trošku trému před domácím publikem a může se stát, že to nesedne. Moc dobře to znám. Při závodě stačí chvilka, kdy to člověk vzdá a všechno je ztraceno. Já jsem se ale cítil skvěle a chtěl jsem, aby národní rekord padl,“ radoval se Sasínek.

Běžnou tratí Sasínka je patnáctistovka, proto nezvyklou distanci musel běžet takticky. Psychicky je to jiný závod. Sice je delší jenom o sto metrů, ale pro hlavu je to dost.

A v cílové rovince sledovala snažení svého partnera i Kristiina Mäki. „Jsem za něj moc ráda, ale měl by dostat peníze za vodiče, protože ti neodvedli svojí práci a Filip jim udělal závod. On tohle ale umí, i když pár kol před cílem jsem o něj měla trochu strach. Tahat ostatní soupeře za sebou je vždycky těžké,“ chválila Sasínka jeho žena Kristiina Mäki. Rodinnou čest tak uhájil.